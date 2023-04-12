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李國毅邀請支持全聯零錢捐 全聯率先捐100萬助早療孩童

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全聯宣布，捐出100萬元支持心路「一塊慢學 早療零距離學習計畫」。全聯／提供
全聯宣布，捐出100萬元支持心路「一塊慢學 早療零距離學習計畫」。全聯／提供

全聯福利中心「愛從1開始」零錢捐活動第二季與心路社會福利基金會時隔3年再度攜手合作，並邀請李國毅擔任愛心大使，以「愛從1開始．一塊慢學」為早療孩童發聲，昨（11）日攜手心路基金會在零錢捐記者會中，邀請愛心大使李國毅力挺公益，支持「一塊慢學 早療零距離學習計畫」。

全聯也現場率先捐1,000萬福利點(等同於現金100萬元)，由自身發聲來邀請民眾一起做愛心，讓民眾不只在全聯門市可以投零錢做公益，也可以利用PX Pay點數捐款支持弱勢早療孩童，讓公益隨時存在日常生活中。

本次零錢捐活動獨家贈送「福利熊手工皂」，只要在PX Pay捐款8000點或心路官網捐贈1000元，截圖私訊心路官方臉書或Line，即可獲得福利熊手工皂1塊，數量有限，歡迎大家共襄盛舉做公益。

此次擔任愛心大使的李國毅，多次擔任心路的愛心大使，這次有機會參訪心路並接受孩子王稱號的挑戰，有許多的學習與體會，並表示心路就是像一個家，不但給予孩子愛和溫暖，更透過許多專業輔具或遊戲，依據不同障礙孩子的情況，協助他們學習和成長。

個案哆啦小妹妹，在新生兒篩檢時發現有 SMA 脊髓性肌肉萎縮症，10 個月大後開始發病，出現肌肉無力等發展退化的症狀，要「站」起來更是困難！但樂觀的媽媽在大哭後下定決心帶著小哆啦來到了心路，開啟了她翻轉生命的日記。從一個動不動就發怒的小刺蝟，在老師三年多的耐心帶領下，原本就聰明的她接觸的人事物變多、眼界寬廣了，求知慾、好奇心也增加，她學會了說話、數數、玩牌、拼圖、積木；也變得不怕生、喜歡交朋友。

媽媽也讓哆啦知道自己未來可能沒辦法走路，但還是可以獨立完成很多事！從心路的多元學習環境當中，哆啦更多方嘗試透過各種輔/教具、科技網路的應用，接觸各類主題課程的刺激。現在的她，除了駕駛電動輪椅駕輕就熟，手機、平板、Switch等3C的上手程度也不遑多讓，今年即將入小學的她，正積極加強認知與記憶能力。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，全聯佩樺長期幫助18歲以下弱勢兒少，提供弱勢兒童及少年所需之關懷照顧，並致力引導他們提升自信完成心中夢想，邀請民眾響應活動，用1塊翻轉早療孩童的命運，提供早療兒童所需之照顧，期待透過與心路基金會合作讓更多人加入關懷弱勢早療兒少的行列。全聯延續過往，在記者會上率先拋磚引玉捐出1000萬福利點 (等同於現金100萬元)為募款活動暖身，並邀請民眾於全台全聯門市用零錢做愛心，民眾捐款金額也將全數捐贈心路基金會。

全聯 李國毅

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