路盛採購欣鑫天然氣LNG 開瀝青業先例

森崴能源（6806）旗下欣鑫天然氣公司今（12）日宣布，與國內瀝青界最具代表的路盛實業公司簽訂每年供應5000噸LNG的天然氣採購合約，此項重大突破是瀝青業者將長年生產瀝青的「重油」鍋爐廠變身，改換成低碳潔淨能源的LNG，翻轉瀝青業的能源新高度，預料將帶動更多瀝青業者和傳統重油鍋爐工廠轉型。

今天的簽約儀式，由路盛實業副總黎尚育與欣鑫天然氣總經理廖桂隆共同簽署，與會貴賓包括行政院前副院長、現任桃園市工策會執行長杜紫軍、桃園市環保局副局長顏己喨、桃園市環保局空保科科長張書豪、中油天然氣事業部副執行長陳世宗、路盛實業董事長徐歩盛、皓勝工業副董事長林煒理、森崴能源總經理暨欣鑫天然氣董事長胡惠森等人共同見證瀝青業的能源轉型。

杜紫軍表示，瀝青是原油分解過程的附產物，公共建設道路不可或缺，過程中對環境有影響。此次路盛和欣鑫天然氣推動台灣第一個將熱源使用改成潔淨能源的LNG，將大幅降低二氧化碳的排放量，政府重大公共工程未來應可考慮優先使用減碳效益高的產品，以達到環境善的循環。

欣鑫天然氣董事長胡惠森指出，我國能源轉型以「減煤、增氣、展綠、非核」的潔淨能源發展為原則，兼顧電力穩定和降低空汙減碳。國內現有145家瀝青業者，多數位處偏地能源管線無法到達，尚有80餘家使用重油鍋爐生產。為協助業者突破障礙，欣鑫天然氣利用獨有的ISO Tank和槽車供氣陸運模式，替業者建置單點供氣站，將燃煤、重油鍋爐，改成用LNG，協助業者加速達成綠色低碳企業目標。

路盛實業董事長徐步盛表示，近年來國際間各種溫室氣體減量、淨零排放等要求，空汙減排已成關注焦點，四年前，部分縣市下令要求「燃煤鍋爐退場」，今年開始，桃園、台南、高雄等地環保局，對於只能燒煤、重油的新購燃燒設備，許可證核發更趨嚴格，只有使用天然氣的燃燒設備才會核發許可。

路盛是國內瀝青界最具代表性公司，擔負公共工程使命，也是政府評定的優等瀝青混凝土廠。此次與欣鑫合作將重油改換成LNG，將大幅降低燃料成本，並減少28%的二氧化碳當量（CO2e），對於改善空氣品質及減碳發揮顯著效果。以一年採購5000公噸LNG計算，約減少5039.63噸CO2e排放，一棵樹一年減12公斤CO2，等於種41萬9969棵樹，約13.1座大安森林公園的吸碳量。

欣鑫天然氣是中油以外，民間第一家取得經濟部核准天然氣進口事業資格的業者，主要業務為LNG進口、儲存、運輸，及提供場勘評估、安裝施工、運維保固等供氣服務，業務擴及全台各地，協助廠家改用潔淨能源LNG，並首度引進ISO Tank和槽車運送方式，將LNG安全運送至客戶端，另可提供機動性的臨時供氣服務，解決工廠臨時斷氣危機。