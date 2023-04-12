保障百萬年薪、有機會海外輪調 信義房屋MA納多元人才

信義房屋連續2年招募總公司經營管理儲備幹部（MA），藉由廣納多元所學背景的社會新鮮人加入，培養成信義房屋總公司專案管理人才，中長期則能夠擔任主管職務，一起成為集團轉型的驅動力；根據信義房屋統計，去年投遞履歷的求職者，以財經、管理學群科系畢業居多，但也不乏來自法政、文史哲，甚至資訊、工程等學群的新鮮人，顯見各領域質優人才對於信義房屋MA計畫都有感；目前第二屆MA計畫也正熱烈招募中，信義房屋祭出保障年薪120萬、海外輪調機會等，邀請新鮮人「高薪入隊」！

信義房屋以房仲本業起家，但創辦人周俊吉認為，買賣房子之後，消費者將開始期待享有舒適的居家生活，因此近年也致力於成為提升居住品質、能夠服務社區的「居住生活產業」第一品牌，同時，也推動房產科技（Proptech）的日新月異，更有效率服務客戶。

除此之外，信義房屋也持續善盡企業社會責任，在ESG（環境、社會、公司治理）等面向努力，包括購買馬來西亞環灘島，先藉由生態的復育、保育，未來希望打造為零碳旅遊島。

為了達到轉型目標，信義房屋除對外招募質優人才，也在去年推出MA招募計畫，是國內首度有不動產業者，針對總公司幕僚單位推出專屬的儲備幹部人才培養計畫。

第一屆MA、目前在信義房屋轉型辦公室擔任專案管理師的童莉婷與宋建學都表示，前半年在業務單位輪調，不只是接受「突破同溫層」的挑戰，同時展開產業專業知識學習，從實作中觀察客戶服務與交易旅程痛點、累積屋況查檢及房屋稅法等專業知識，更有利於回到總公司的轉型辦公室後，參與公司各項重要策略專案，進行跨部門交流合作，有系統地拓展工作觸角，快速累積多元職能。

值得一提的是，信義房屋MA計畫鎖定來自多元所學背景的人才，以去年為例，千封履歷中，有近6成為碩士畢業、近2成更為海外學歷歸國；進一步分析求職者的畢業科系，以管理、財經學群居多，但也有來自文史哲、法政、資訊、工程、大眾傳播、建築與設計、遊憩與運動等領域的求職者。

信義房屋也表示，MA計畫歡迎應屆畢業生或工作經驗2年內者都可以投遞履歷，本屆將持續廣納多元科系背景人才，尤其具備CRM（顧客關係管理）、ESG、行銷等背景更佳，希望透過各層面試關卡，找出最優秀人才加以培訓，不僅提供月薪7萬、年薪120萬的保障薪資，且有機會依培訓期間專案表現，最高年薪可達150萬，今年也會新增到日本、馬來西亞海外輪調的機會。