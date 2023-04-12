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機能茶市場成長迅速 黑松茶花新品助力再添營收動能

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
黑松茶花今年邀請藝人比莉擔任年度代言人，同時推出新品「黑松茶花一番煎茶」。黑松／提供
黑松茶花今年邀請藝人比莉擔任年度代言人，同時推出新品「黑松茶花一番煎茶」。黑松／提供

隨著民眾健康意識興起，機能性食品飲料市場不斷擴大，黑松（1234）旗下主打機能茶的「黑松茶花綠茶」獲「不易形成體脂肪」及「調節血脂」兩項健康食品認證，今年第1季業績與去年同期相比，已達雙位數成長。近期推出新品「黑松茶花一番煎茶」，即日起於全台各大通路陸續販售，品牌邀請以「什麼都不必說」紅遍全台藝人比莉擔任最新年度代言人，期待以新品及比莉姐的高人氣帶動營收成長。

黑松宣布推出新品「黑松茶花一番煎茶」，特別採用來自日本茶園初春第一批採摘的「一番茶葉」，富含2倍茶胺酸，使口感更加清爽、鮮甜不苦澀，加上運用雙焙煎技術烘烤茶葉，尾韻帶有獨特烤焙香氣，新品已於全台各大通路陸續販售，售價25元。

黑松茶花近年提倡「動吃喝茶花」的新健康生活主張，鼓勵消費者從日常作起「多運動、健康吃、喝茶花」，近日邀請時尚辣媽比莉姐成為年度新代言人，品牌看準比莉姐在螢光幕前總是超辣超動感的模樣，且從出道至今身形依舊維持黃金比例，與黑松茶花透過幽默方式提倡健康⽣活的態度不謀⽽合。

黑松

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