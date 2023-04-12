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台塑新智能投資逾160億元 全台最大電芯廠動土

經濟日報／ 記者魏鑫陽／彰化即時報導

台塑新智能宣布透過子公司「台塑尖端能源」投資超過160億元，在彰濱工業區建立全台最大的5GWh磷酸鋰鐵電芯廠，4月12日舉辦第一期2.1GWh動土典禮，2024年第三季完工量產，為電動車及儲能系統等多元領域提供安全、穩定的鋰鐵電芯，打造完整的國產電池產業鏈，正式開啟台灣新能源產業的新紀元。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，為了協助台灣發展新能源並走向碳中和，去年七月懷著破釜沈舟的決心宣布成立台塑新智能，設下「節能、儲能、新能源、循環再利用」四大目標，在夜以繼日努力下，不到一年時間就各有斬獲，已擴大推動環保節能的磷酸鋰鐵電池取代鉛酸電池，全台儲能案場今年底總計可達150MW，加速與綠能業者合作、投入固態電池等新能源研究，也著手規劃汰役電池再利用，徹底落實循環經濟及環境永續。

王瑞瑜強調，電芯是電池的關鍵核心，地位等同石化業的輕油裂解製程，彰濱電芯廠動土是台塑新智能的重大里程碑，也象徵台灣電池上、中、下游產業鏈終於串接起來，走向垂直整合的高效能經營模式，最重要是電池產業將完整國產化及在地供應，可建構自給自足的低碳能源系統，確保台灣資訊、經濟、國安無虞。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，將透過台塑尖端能源公司投資160億元，分兩期建造5GWh磷酸鋰鐵電芯產線，第一期先設置2.1GWh電芯及模組廠，規模為全台最大，目標2024年第三季完工量產後，再投入第二期擴建計畫，將電芯及模組產能提升至5GWh。

劉慧啟分析，因應電動車及儲能市場爆發性成長，2030年全世界電池總需求量高達3,300GWh，電芯已是全球炙手可熱的必備物資，但台灣目前多數仰賴進口，台塑新智能整合台塑企業資源，掌握電芯材料，未來可提供品質安全、來源穩定的鋰鐵電芯，全方位應用在電動巴士、電動 商用車、貨櫃儲能、家用儲能及不斷電系統，強化台灣綠色經濟產業體質，也同時展開海外市場布局。

劉慧啟強調，電芯國產化有助台灣電池產業穩健拓展，台塑新智能秉持「節能減碳」精神，將持續致力於發展新能源，引領台灣社會投入低碳轉型、加速邁向碳中和，讓地球環境與人類生活更加潔淨美好。

台塑 5G

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