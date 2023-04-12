造節氣勢強勁 富邦媒3月營收再締歷史同期新猷

富邦媒（8454）今（12）日公告3月營收約84.7億元，年增12.5%，營收創歷史同期新高，受惠於電商強檔購物大節「38女王節」買氣挹注；而專櫃美妝、醫美等商品在「momo超級品牌日」造節活動的助陣下，亦有亮眼銷售表現。

台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，其中momo網路購物營運表現亦再創歷史同期新高，業績佔比達96%，營收較去年同期成長14.0%，營運穩健。

富邦媒表示，3月成長動能，其一是受惠於電商強檔購物大節「38女王節」買氣挹注；而專櫃美妝、醫美等商品在「momo超級品牌日」造節活動的助陣下，亦有亮眼的銷售表現。

4月迎接清明連假的到來，旅遊商機持續看俏，無論是大尺寸行李箱、登機箱，或是旅用頸枕、行李保護套等旅行配件買氣熱絡。隨著時序進入春夏季節，「塑身商機」持續升溫，推升窈窕保健食品、運動保健與代餐商品的銷售。

另外，看準全民普發6,000元商機，momo購物網打造《FUN4購物節》助攻購物熱潮，即日起至4/17眾多活動輪番上陣搶市。

母親節美妝早鳥採購熱潮於4月顯現，瞄準寵媽商機，momo購物網推「寵愛媽咪專櫃美妝預購會」檔期，集結SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂、YSL、Kiehl’s、倩碧、植村秀、NARS、M.A.C等百大美妝品牌、破萬件商品優惠5折起，要搶百貨實體母親節業績大餅。