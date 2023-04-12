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富邦媒3月營收年增12.5% 單月與首季營收再創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒總經理谷元宏(中)。記者嚴雅芳攝影／報系資料照
富邦媒總經理谷元宏(中)。記者嚴雅芳攝影／報系資料照

富邦媒（8454）公告3月營收84.7億元，年增12.5%，營收創歷史同期新高，主要是旗下momo網路購物營運表現亮眼，營收較去年同期成長14%。在3月營收推升下，富邦媒第1季營收來到251.2億元，年增9.52%，持續創歷史同期新高。

富邦媒表示，3月份成長動能，其一，受惠於電商強檔購物大節「38女王節」買氣挹注；而專櫃美妝、醫美等商品在「momo超級品牌日」造節活動的助陣下，亦有亮眼的銷售表現。迎接清明連假的到來，「旅遊商機」持續看俏，無論是大尺寸行李箱、登機箱，或是旅用頸枕、行李保護套等旅行配件買氣熱絡。隨著時序進入春夏季節，「塑身商機」持續升溫，推升窈窕保健食品、運動保健與代餐商品的銷售。

看準全民普發6,000元商機，momo購物網打造《FUN4購物節》助攻購物熱潮，即日起至4月17日眾多活動輪番上陣，momo寵粉無極限祭出風靡全台的「抽清空萬元購物車」，活動期間內消費不限金額即可登記抽整單免費資格，回饋上限高達10,000元。4月17 日再加碼一日限定「玩大富翁最高送18% 回饋」，消費滿額有機會獨享2,000元mo幣。

此外，母親節美妝早鳥採購熱潮於4月份現蹤，瞄準寵媽商機，momo購物網推出《寵愛媽咪專櫃美妝預購會》。即日起至4月13日正式上線，並同步祭出4月11日資生堂超級品牌日、4月25日萊雅超級品牌日活動助陣，預計推升檔期買氣較去年同期成長逾三成。

據momo銷售觀察，入春保養以「經典明星精華液」為熱銷主力，為提前替夏天做足準備，美白護膚保養也晉升話題焦點。包括美白霸主「SK-II」光蘊臻采獨家禮盒組、「倩碧」超激光光速淡斑組，以及「YSL」仙人掌保養雙仙組都是銷售熱點，另「蘭蔻」超未來肌因賦活露下殺64折、「Kiehl’s」A醇全能新生抗痕精華等也是話題商品。

富邦媒 momo

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