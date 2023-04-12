睽違兩年土銀藝文走廊回歸 重磅推出劉松炎書畫展

因疫暫停兩年，自2023年才再度重啟的土地銀行總行「館前藝文走廊」於12日舉行「墨海悠游-劉松炎書畫展」開幕典禮。本次由新竹書法大師劉松炎展出「立地頂天-日本六聯屏金屏風」、「溪山松雲圖」等大作，其特色是以書入畫，在書法內添加色彩，展現中西合併風格。

土地銀行董事長謝娟娟指出，本次劉松炎老師書畫展以「立地頂天」為首、最後以「李白醉酒」收尾，象徵參觀者陶醉在藝術的境界，可說是大師級作品。

本次參展的44年次藝術家劉松炎為新竹教育大學傑出校友，歷任中華國際文化藝術交流協會秘書長，曾榮獲台灣國語文競賽教師書法第一名，其藝術作品多次於日本、韓國、美國、加拿大、台灣等地展覽，更曾透過文化總會推薦、外交部協辦其個人在加拿大溫哥華的書畫個展，近期劉松炎也掌握元宇宙潮流，與鍾鼎藝術公司合作登上華碩電腦元宇宙NFT藝術平台。

劉松炎作品深受公私立美術館、企業與收藏家典藏，曾於世界各地參與國際藝術品拍賣，其作品特色是以書入畫，在傳統書墨內添加色彩、在字體線條間看見繪畫，展現中西合併風格，此次在土銀展出「大霸雄風-大霸尖山」、「金色富士山」等作品。

劉松炎表示，藝術本乎情感展現內心，書畫是以線條做為生命，在藝術寫形外更要寫神，展現激情與張力。在筆法上，他認為一筆一墨以厚實蒼潤為上，且要外師造化、中得心源並以西潤中，從傳統走上創新，「筆墨當隨時代」才是藝術不變的真理。

土地銀行自2005年起舉辦藝文走廊活動，以「關心台灣、珍愛土地」為主軸廣邀本土藝術家參展，每年舉辦本土藝術家作品展覽，默默支持台灣文創，依文策院統計，近年台灣文創產業年度營業額已成長到新台幣9,265億元，顯見文創正持續壯大，這也是土地銀行做為100%公股銀行在ESG的「促進文化發展」使命，希望藉由藝文走廊活動拋磚引玉，透過藝術作品的感動，引領同業與各產業客戶跟進支持台灣藝術。

土地銀行表示，本次於總行（台北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」展出劉松炎作品，展出時間為4月12日（三）起每周一至周五上午9時至下午17時，免費參觀，5月3日（三）中午12時卸展。