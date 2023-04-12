旅宿業缺工 勞部：應以改善薪資與工作環境為優先

有關南部觀光業者反映房務員及清潔人員缺工問題，勞動部勞動力發展署今（12）日表示，目前旅宿業缺工問題，主要原因之一為疫情期間因房務工作不穩定造成人員大量流失，隨著觀光業景氣回溫，業者需提供較以往更合理的薪資條件，才能吸引人才回流。

勞動力發展署指出，自2022年5月起持續與交通部觀光局合作辦理專案媒合，目前已進入第三階段，除聚焦於房務員及清潔人員職缺外，鑑於之前媒合過程發現業者開出的職缺薪資普遍偏低，因此要求專案媒合職缺起薪北北基桃竹地區應達3萬元以上、中南東部應達2萬8千元以上，如額外要求具備外語能力、大專以上學歷、相關證照或一定年資以上工作經驗等條件時，應有正當理由並須合理調高薪資，以符合就業市場行情。

觀光局已於3月31日完成彙收本次專案媒合職缺，有效職缺計92家、585個，平均月薪為2萬9,522元。截至目前為止，符合前述專案媒合職缺薪資水準計有47家、264個職缺，發展署已推介502位求職者供業者選任，協助業者僱用48人，發展署將持續提供媒合服務協助業者補實人力。

發展署表示，目前旅宿業缺工問題，主要原因之一為疫情期間因房務工作不穩定造成人員大量流失，隨著觀光業景氣回溫，業者需提供較以往更合理的薪資條件，才能吸引人才回流。除了薪資條件影響求職者應徵意願外，在媒合服務過程中發現，部分星級飯店要求房務人員每日清潔13間房，在高工作量及高工作品質要求下，往往讓應徵者卻步；且相較該飯店每日上萬元的房價，其房務人員薪資水準顯有不相當且需改善空間；反觀有部分觀光飯店將每日清潔房間數設定為8間，乍看似需聘僱更多人力才能完成房務工作，恐使得缺工問題更為嚴峻疑慮，而事實上，此做法求職者考慮薪資與工作量的合理性，提高求職者到職意願及人員留任率，該飯店相對較無缺工問題，所以合理的薪資及工作量，當可有效吸引人才。

另報載日暉國際度假村業者反映日本已開放觀光產業移工，發展署表示，各國引進外國人力政策未盡相同，且日本並非開放移工從事觀光服務業基層體力工作，而是開放特定技能1號及2號外國中階技術人力，工作內容為接待服務、公關、櫃臺及餐廳服務等，並無開放房務清潔工作。另查日暉國際度假村並未向觀光局提報參加專案媒合，建議業者仍優先僱用本國勞工，發展署將持續加強提供求才服務。

發展署表示，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工。聘僱移工成本在加計薪資、每月給付之就業安定費、仲介費及相關管理成本後，高於目前業者所提供之房務員平均薪資。對於旅宿等觀光產業缺工問題，現階段建議業者以改善薪資與工作環境，提高國人投入誘因為優先。