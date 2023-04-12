疫後復甦概念股展望佳 五家業績發表陸續登場

疫後復甦概念股近來持續在盤面輪動，臺灣證券交易所「疫後復甦展望」主題式業績發表會昨（11日）起登場，先由雲品（2748）及雄獅（2731）餐飲觀光股打頭陣，今日則為自行車鏈條大廠桂盟，明天是晶心科、永冠-KY。

雲品昨天由董事長盛治仁率領經營團隊出席，該公司表示，前三年受到新冠疫情影響，營收及獲利目前尚未回到2019年水準，但目前進出國門人數有持續增加中；另公司目前持續發展新的經營模式，如宴會委託經營管理、結合露營車、委託經營管理業務等。在未來展望上，將持續加強軟、硬體改善，如員工參與國際認證清潔訓練提高軟性服務，雲品溫泉酒店採取部份區域該裝等提高硬體設施，另未來將持續拓展委託經營管理業務。

先後受惠國旅、國境解封的旅行社股雄獅由總經理黃國瑜領軍參加業績發表會，該公司表示，2022年營收已較2021年成長，除國旅復甦外，去年第4季起國外旅遊亦開始逐步恢復，目前與疫情前相比，恢復程度較高者為日本及歐洲航線，其他航線則須視航班及政策而定。在海外公司拓展策略方面，雄獅公司之前採取全球服務及在地經營的策略，今年將著重客源地與目的地產業生態系建構，評估於越南、印尼等國家設立海外分公司，增加服務客戶的管道。另子公司旅天下聯合國際旅行社與雄獅公司營運模式不同，採取通路門店及產品平台加盟的方式擴大經營規模，規劃今年第2季公開發行、第3季登錄興櫃。

今天將參加發表會的桂盟的自行車鏈條市占率世界第一，各項產品以13種語言行銷超過150餘國，在全球各地建立10座工廠與11個銷售服務據點，並致力於ESG，持續推動企業永續發展。接下來登場的矽智財供應商晶心科則是第一家納入RISC-V相容性並拓展其產品線至64位元處理器的主流CPU IP公司，鑄件供應商永冠-KY則為全球風力發電機、注塑機、產業機械供應商，主要優勢在於擁有年產能逾22萬噸的規模經濟生產量能。