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台中高鐵特區地王動工 開價5字頭創烏日新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
達麗台中高鐵案。記者游智文／攝影
達麗台中高鐵案。記者游智文／攝影

達麗建設位於台中高鐵特區的「地王」，今（12）日動工，個案預計今年第四季公開銷售，預估開價一坪45萬到50萬元，創烏日地區新高，總銷達180億元。

達麗台中高鐵案基地面積4,584坪，位在站前一路與高鐵五路口，達麗建設董事長謝志長表示，這塊土地達麗建設和白天鵝於2021年以總價44.2億買下，每坪96.4萬創烏日新高。當時投標前也曾猶豫，但因地段優越而大膽出手。

謝志長表示，台中高鐵特區是台灣南北中樞，具有高鐵、台鐵、捷運三鐵樞紐的交通優勢，是台中出發全台灣、全世界的第一站。

個案鄰近國際級規模「高鐵娛樂購物城」，是一項集合A級商辦、9.5萬坪購物中心、影城、五星級飯店與頂級藝文空間，將推升台中高鐵特區至國際能見舞台上，這座亞洲新地標將在2026年問世，台中高鐵特區將成國際旅台的第一站。

謝志長表示，本案設計單位為澳洲國寶設計團隊PTW，這是繼銷售佳績不斷的「達麗冶翠」之後，達麗建設與PTW二度合作，也是PTW在台中的第二件設計作品。本案朝向台中高鐵特區第一高建築地標設計，規畫樓高28層建築，以此拉開中庭花園尺度，並創造達麗建築高度識別性。

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