達麗、白天鵝、海悅三強聯手 台中高鐵國際住宅案動工

台中高鐵地區建設利多接力不斷，繼「台中高鐵娛樂購物城」之後，達麗建設（6177）與北部豪宅建商白天鵝建設聯手合作的台中高鐵「地王」新案今（12）日開工動土。達麗建設董事長謝志長表示，此案將由澳洲PTW團隊操刀設計，成為台中高鐵特區首座國際設計住宅案，總銷達180億元，預計今年第4季公開銷售。

謝志長表示，台中高鐵特區是台灣南、北中樞紐，具有高鐵、台鐵、捷運三鐵樞紐的交通優勢，是台中出發全台灣、全世界的第一站。

而此案鄰近國際級規模「高鐵娛樂購物城」，是一項集合Ａ級商辦、9.5萬坪購物中心、影城、五星級飯店與頂級藝文空間等空前規劃，將台中高鐵特區推升至國際能見舞台上，這座亞洲新地標即將在2026年問世，台中高鐵特區躍升為國際旅台的第一站。

根據台灣高鐵官網資料，2023年2月份台中站的進出站人次合計為184萬9,789人次，與疫情前2019年同期相比，旅運人次單月增加約4.6萬人，顯見中部地區的商務、觀光量能正逐漸遞升。

台中高鐵的一小時生活圈已被視為生活日常，未來高鐵娛樂購物城開幕，將帶入龐大觀光、商務、休閒、就業人潮，預估每年將吸引超過千萬人湧入，區域內居住需求隨之爆發。

不止如此，市調統計，台中高鐵特區以交通樞紐、腹地廣闊之利，重大投資建設接二連三，除了投資金額高達200億元的高鐵娛樂購物城之外，緊鄰的富旺「NEW PLAZA」將規劃5,500坪的特色餐飲名店。

另外，已完工的「新光傑仕堡」規劃7,700坪的飯店與會議中心；以及東側廣達154公頃的高鐵門戶特區都市計畫用地，將成為台中高鐵特區的延伸腹地，台中高鐵特區的發展正處於現在進行式，前景長期看好。

同時，謝志長也首次公開透露，此案的設計單位為澳洲國寶設計團隊PTW，這是繼銷售佳績不斷的「達麗冶翠」之後，達麗建設與PTW二度合作，也是PTW在台中的第二件設計作品。

謝志長表示，PTW團隊熟悉台中城市，將借重團隊的百年經驗、全球美學視野，打造台中高鐵特區地標建築，為台中高鐵的繁榮前景，共同寫下最精彩的一筆。

此案基地面積達4,584坪，位在站前一路與高鐵五路口，這塊台中高鐵「地王」不只是因為土地單價每坪96.4萬元創下新高紀錄，更因為它所在的地點正是進出台中高鐵的首要位置，因此全案朝向台中高鐵特區第一高建築地標設計。

現代化的建築風格、樓高28層建築矗立4,584坪壯闊基地中，拉開中庭花園尺度，更創造出達麗建築的一眼即見的高度識別性。

謝志長表示，今年是達麗建設進入台中第十個年頭，已推出七個建案，加上新高鐵案共將創髒3,500戶實績，達麗從台南口碑個案「國家強棒」驗證了高鐵特區的軌道經濟學，也從台中「達麗冶翠」與台南「松丹達麗」開創了國際建築美學新視野。