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迎接車輛智慧化浪潮來襲 歐特明大秀ADAS解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
歐特明電子於2023台北車電展中展出視覺AI全方位ADAS。業者／提供
歐特明電子於2023台北車電展中展出視覺AI全方位ADAS。業者／提供

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）及台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）今（12）日起一連四天在南港展覽1館擴大展出，視覺AI專家歐特明電子（2256）展出全方位ADAS解決方案，包含乘用車、商用車、與二輪車等車輛皆可利用視覺AI提高車輛安全性及智慧化，藉此減少交通事故，保護用路人的生命財產安全。

歐特明的車用視覺AI，成功進入納智捷及陸廠小鵬汽車供應鏈。歐特明除聚焦於發展視覺AI，作為車輛的感知大腦，使其能夠偵測與辨識物件，成為車輛的雙眼，進而實現不同層級的自動駕駛。未來將擴大應用場域，朝智慧照護、工廠自主移動搬運車（AMR）等市場多元化發展。

歐特明表示，這次現場除展示持續投入在level 2+ ADAS及Level 4一公里自主停車的視覺AI感知技術，也繼成功開發盲區內輪差警示系統 （BSIS），取得歐盟UN R151認證並出貨歐洲客戶後， 更因應台灣及各國在大型商用車的法規，推出全球首創特別針對大型商用車的多合一整合式視覺AI ADAS系統，尤其台灣大型商用車相關的交通事故頻傳，2022年台灣因此而死傷的人數超過1萬人，提升道路安全將是刻不容緩的任務。

這套大型商用車系統配備前裝車規等級的一個車用影像處理系統ECU及8顆車規相機模組，同時支援多項ADAS應用，包含3D環景（3D AVM）、側方盲區內輪差警示 （BSIS）、駕駛疲勞分心警示（DMS）、前方防撞警示（FCW）、車道偏移警示 （LDW）、車頭盲區警示（MOIS）等高度整合的All-in-one 設計，能有效減少客戶為了滿足各類法規所需的安裝時程、空間及成本，也與車隊管理平台的合作夥伴結合，可在事件發生時，同步觸發所有相機模組的事件錄影功能，未來更可不需更換硬體情況下升級Level 2+輔助駕駛功能。

透過車輛智慧化，利用視覺AI進行辨識行人、腳踏車、摩托車、車輛等道路上的物件，當物件進入危險區域時，便會發出警告訊息提醒駕駛，成為駕駛的行車好幫手。歐特明執行長吳錫慶表示現場除了自家展品展出，合作夥伴生態系的展現也很重要，他進一步指出，車輛智慧化不是單靠一家公司辦得到，需要結合車廠、車隊管理、智慧座艙等不同領域的合作夥伴才能一起把市場的餅做大。

此外，歐特明也展出最新開發的二輪車視覺AI偵測系統，透過與合作夥伴的行車紀錄器結合，即可實現後方碰撞警示及前方惡意逼車車輛偵測功能，輕量化AI模型設計，可跨不同的運算平台也能保持高辨識率及低誤報率，讓二輪車騎士也能享有ADAS功能。

歐特明電子於2023台北車電展中展出視覺AI全方位ADAS。業者／提供
歐特明電子於2023台北車電展中展出視覺AI全方位ADAS。業者／提供

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