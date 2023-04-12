受惠多產品線互補 金寶3月營收月增1.5%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶公布3月營收 133.97億元，月增1.5%、年減3%，第一季營收393.06億元。圖／記者吳康瑋攝
金寶公布3月營收 133.97億元，月增1.5%、年減3%，第一季營收393.06億元。圖／記者吳康瑋攝

金寶集團旗下金寶電子（2312）昨（11）日公布3月營收 133.97億元，月增1.5%、年減3%，累計第一季營收為 393.06億元，較去年同期增年減2%。展望後市，團隊認為存貨問題將在上半年解除，全年營運有望維持上揚趨勢。

新金寶跨足電子專業製造服務、原廠委託設計代工及自有品牌產品研發三大領域，而創辦人許勝雄日前受訪時透露，存貨仍是電子業面臨最大的問題，不過少部分客戶已開始向上微調訂單，放眼全年來看，團隊在多元產品線互補下，全年有機會保持成長，他強調今年將嚴格控管費用。

此外，金仁寶集團於今年2月在內科舉辦總部新建工程開工動土，該建案總計將投資逾新台幣300億元，預估2026年底完工。如此大手筆投資，令市場相當關注，而董事長許勝雄透露，團隊看中北士科深具優勢的地利區位，除周邊的優質生活圈外，還擁有密集的醫學資源與多所高等學府，將帶來堅實的產學資源與人才供給。

許勝雄說，集團在資通訊產業開枝散葉，累積多年深厚基礎，近年更多元化發展許多新興技術領域。本開發案將以「智慧跨域園區」為發展目標，引入辦公、新創、研發、科技概念，以智慧經濟、智慧建築、智慧環境、智慧健康、智慧交通為五大主軸，打造集團企業總部，並將集團的電子通訊、5G技術、智慧醫療、能源管理、研發創新等產業帶入北士科。

許勝雄 金寶

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