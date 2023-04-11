解決飯店缺工 王國材：每人補助5千元 促業者高薪聘僱人才

交通部今（11）日在高雄市圓山飯店舉行「2023觀光業界座談會」南部場。交通部長王國材表示，今年4月起針對旅宿業增僱房務清潔等新進人員，每人每月補助5,000 元，促使業者高薪聘僱、吸引人才。

交通部為持續因應疫後國際觀光趨勢，今在高雄市圓山飯店召開首次觀光業界座談會南部場，由交通部長王國材、觀光局長張錫聰及雲嘉南、西拉雅、澎湖、大鵬灣及茂林等五國家風景區管理處長與南台灣在地食、宿、遊、購、行等各產業公協會代表與業者齊聚一堂共同研商。

針對與會業者反映，疫後觀光產業復甦，卻面臨缺工問題，缺乏基層打掃人員情況。王國材指出，交通部針對缺工，有提供每人每月5,000元補助，讓業者用高薪聘僱清潔工、房務整理人員，藉此提高薪資的方式，吸引就業，盼以一年時間協助觀光業者解決缺工問題。

另一方面也媒合僑外生、實習生，而勞動部也在研議是否開放外籍勞工前來。

此外，南部業界並抱怨國際觀光客首選到台北、花東，要到中、南部一定要長天數的旅遊，希望開放陸客來台、增加高雄航班等，嘉惠南部觀光業。

王國材表示，疫後全世界都在爭取國際觀光客，會把南部五個觀光圈整合起來，希望用整合行銷方式，讓全世界看到南部的觀光美景，而交通部在特別預算中編了53億元，擴大吸引國際觀光客來台方案，現在也都陸續推廣中，而今年台灣目標是600萬人次國際客，明年目標是恢復到疫情前的1,200萬人次國際客。