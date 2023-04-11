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儒鴻3月營收23.9億元、月增近2成 第2季見曙光

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

成衣雙雄之儒鴻（1476）今（11）日公布3月合併營收為23.91億元，月增19.55%、年減35.78%；第1季累計營收為64.96億元，年減36.17%。公司表示，第2季已可見到曙光，整體氛圍持續朝正向發展，預估4月出貨有機會較3月更好、第2季會比第1季好很多。

儒鴻指出，近來可明顯感受到客戶訂單已見好轉，包括終端市場、品牌、通路商等都有好消息傳出，無論是新的式樣開始送件，還是針對新的訂單都在陸續洽談當中，的確有看到曙光，因此預估第2季出貨可望「有感」提升上去。

就第1季的出貨狀況來看，儒鴻表示，以布類表現比較好、很穩定，成衣部分則因為工作天數的關係，表現相對受到壓抑，整體稼動率維持在七成以上、近八成之間。而進入第2季後，隨工作天數恢復，成衣出貨可望開始向上。

展望第3季，儒鴻表示，由於目前短單比例仍高，仍有3至4成間，與過去與長單為主不同，所以可能要到第2季後半才會看得比較清楚第3季整體訂單狀況。

法人預估，儒鴻第2季營收有望較第1季呈現雙位數成長，但因去年同期基期較高的關係，所以仍將呈現年減狀態。

儒鴻 營收

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