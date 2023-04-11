新北市去年整體住宅價格年增8.9% 樹三鶯漲最多

新北市政府地政局今（11）日公布2022年全市第4季住宅價格指數為120.80，與2021年第4季成長7.2%；去年12月全市住宅價格指數130.36，較前一年度12月年增8.9%，顯示新北房價增速未減緩。

綜觀新北市八大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹林三峽鶯歌、汐止及淡水，其中樹三鶯為八大次分區成長最多，2022年12月指數為142.97，較2021年12月成長6.6%。

地政局解釋，本市八大次分區，本屬交易較為熱絡之區域，加上捷運線經過或規劃，增進交通便利性，且有公共設施完善、生活機能成熟等條件優勢，剛性購屋或換屋需求仍有效支撐區域房地產市場，價格穩步微漲。

整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為133.95、117.16、124.81及105.99，與上季相較分別微漲0.67%、1.19%、2.15%及0.05%，分析原因仍受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲，又觀察整體開發區因推動各項重大建設，生活機能亦日趨成熟，持續吸引人口遷入，購屋需求上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

本季各捷運線指數大致呈現穩定微漲趨勢，板南線(板橋段)、板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、淡水線及環狀線指數漲幅在3%以內；而新店線則較前季變動率下跌0.1%，整體仍呈現相對穩定微漲態勢，主要原因係捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而穩定成長。

地政局補充，新北市政府地政局每季皆會定期公布6大類24項指數之統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，提供多元房市訊息及專題分析供外界參考，相關資料已置於「新北市政府地政局網站」(網址：https://www.land.ntpc.gov.tw)及「新北不動產愛連網」(網址：https://i.land.ntpc.gov.tw)，歡迎各界瀏覽指教。