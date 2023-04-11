永固-KY 3月營收3.6億元 月增46%、本季看旺

大陸重慶地區預拌混凝土領導廠永固-KY（5546）今（11）日公告3月合併營收3.6億元，雖較去同期衰退21%，但較上月成長46％， 是近五個月來新高，第1季亦呈現逐月營收成長走勢。

永固表示，目前顯示諸多對行業不利因素已陸續排除，市場需求確逐步回到正常軌道，永固預期傳統第2季中旬過後進入的混凝土旺季應會如期開展，公司新設的重慶東兆站亦定在6月正式啟動量產。

永固指出，3月業績已明顯回升到3.6億元，是去年11月以來的高點，且3月處於淡季，表現已接近去年全年平均值，在於疫情等干擾因素排除後，在手公共工程合約已全數恢復施工。

永固指出，目前整體施工進度仍明顯落後，各工程雖都已進行常態性加班因應，惟仍有受到農曆年後工人返工到崗情況不穩定影響，預計第2季起工人陸續到位後，混凝土出貨量應可再拉高，今年淡季表現較往年要佳的情況會如預期。

永固進一步表示，自第2季中旬後開始進入中國混凝土行業旺季，預期今年的旺季效益應會順利展開，加上進度落後工程多已採取常態性加班，且公司近期並繼先前取得重慶地鐵西站二期土木工程後，再爭取到重慶地鐵東站工程重大混凝土供貨合約，第2季起營運表現逐季走高可期，而目前中國混凝土售價亦穩定，此將有助供貨穩健。

因應第2季起可預期的混凝土需求，永固新設的重慶東兆站亦定在5月底啟用，6月正式啟動試量產，在經濟規模更具優勢，且供貨幅射範圍更廣下，公司可望藉東兆站進一步提高市場佔有率；同時，永固亦會持續加強對積欠款項逾期客戶提起訴訟，尤其在公司預期信用減損、應收帳款較與營運產生之現金流入等重要財務指標都已見改善成效下，公司期許全年營運表現重回成長軌道，並同時使財務結構更形健全。