雲品董事長盛治仁：今年持續復甦 2024年回到2019年的水準

雲品（2748）集團董事長盛治仁表示，2023年持續復甦、2024年才會回到2019年的水準，國際的觀光客在疫情前每年1100萬，現在推估約只有500-600萬人的水準，距離1100萬還有一段距離，剛好讓飯店業有時間做更好的準備；持續看好餐飲需求三大商機，包括婚宴、工商聚會及大型宴會的轉單效益。

盛治仁表示，未來雲品集團不是以追求獲利極大化獲利為主軸，而是要多面向一起發展，包括社會關懷及環境永續上擴大布局發展，同時也能給股東合理報酬，為長期永續發展找到一個最佳利基。

館外餐飲事業，君品Collection持續擴大規模與豐富產品組合，位於台中的「圓觀」 (Palazzo Colonna)宴會場域，將於5月20日正式開幕，主打國際級豪宅式餐飲管理，以全包式婚宴與露天田園景觀設計攬客，預售期訂單已破70場，訂單能見度已來到2024年12月。

另外，如曦酒店SUNNY BUFFET也因業績及訂位翻揚，將於4月15日起增加假日下午茶餐期，位於桃園的皇家薇庭與與台中蘭克斯特，也因為場地擁有獨特性，運用戶外場地和引進自然日光的豪宅宴會穩定推廣業務，將能夠持續維持委託經營案的穩定獲利能力。

盛治仁進一步指出，3月5日開始雲品飯店休館整理大裝修，雲品大廳下周會整修完成，包括健身房的改裝等，到6月底可以完成全部的大改裝；雲品飯店服務除了軟體外，硬體也要優化，成為更友善的智能酒店；團客比重從過去的五成降低到三成，房價看起來是提升的，但是實質上對於一般旅客沒有影響，總體收入增加，客人權益並未受損。

雲品酒店過去受到衝擊最後，解封後，受惠的情況更明顯，未來會是成長幅度最大的飯店。

展望及發展計畫，永續旅遊是未來非常重視的議題，原來的飯店模式做好，嘗試新的商業模式，客人是享受旅行的體驗，能提供給客人的可能性，都要去試一試，像日前舉辦的露營車的婚禮。