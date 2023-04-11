台灣攻兆元生醫商機！三大優勢讓日企來台IPO

在政策與法規的推動下，台灣生醫產業爆炸性成長，商機逼近兆元！連日本企業也跨海搶食，瞄準長照、CDMO到再生醫療，不僅設廠，更計畫IPO（掛牌上市）。台日生醫聯手，能擦出什麼火花？

台灣在日本311大地震後的各種幫助，日人感念在心，促成各種「台日友好」情誼。其實，除了急難救助，台日在生技醫藥多年來的密切合作與交流，早已成為業界的慣例與佳話。

日前，日本新藥開發公司「瑞格國際生技」宣布，看好台灣生技資本市場及產業環境，決定將營運總部遷至台灣，並登記為台灣的生技公司，成為新藥領域首例，未來更有意在台掛牌上市。

此前，鎖定台灣的長照、再生醫療、新藥開發等領域的蓬勃發展，日本的元氣集團、日立集團、JCR等知名企業，都有計畫在台IPO或入股台灣的生醫公司。

台灣生醫產值將破兆！台日合作與日俱增

圖／根據政府統計，台灣生醫產業的產值在2021年已經達到7000億元，突破兆元近在咫尺。蘇義傑攝

根據政府統計，台灣生醫產業的產值在2021年已經達到7000億元，突破兆元近在咫尺。

而日漸攀高的產值之外，台灣究竟有何吸引力，讓日資企業如此看重？

這可以從10多年前，衛福部食藥署與日本厚生勞動省合作推動「台日醫藥交流會議」說起，當時兩國由「台灣日本關係協會」及「日本台灣交流協會」簽署「台日藥物法規合作框架協議」，成立藥品及醫材工作小組，每年輪流辦理研討會，開啟雙方的學術及產業交流。

而後，日本知名藥廠大塚2013年入股台灣醣聯，成為台日生技公司合資的首例，足見日資企業相中台灣生醫技術發展的信心。

專家認為，台灣近年來提早佈局長照，陸續做出成績，加上再生醫療雙法即將通過，未來勢必推升生醫產業發展，增加台日合作案例。

瑞格國際董事長暨執行長小須田建三就提到，公司以台灣為基地，揮軍國際新藥市場，與三福化（4755）子公司三福生技簽署協議，將自體免疫小分子新藥「RGI-2001」的亞洲主要國家開發和商業權利，授權三福生技，將聚焦預防急性移植物抗宿主疾病（aGvHD），更計畫明年初興櫃，明年下半年申請上市。

圖／日本新藥製造廠「瑞格國際」與三福化工旗下三福生技合作，推動新藥發展，公司更有益在台掛牌上市櫃。三福生技提供

此外，日本老牌長照集團之一、年營業額高達數百億元的「元氣集團」，旗下「善友控股」也預計在台掛牌，藉此建立知名度，吸引照護相關人才，除了布局台灣的長照市場，還要進軍中國、東南亞。

至於隸屬日立集團的台灣日立亞太股份有限公司，攜手台灣的三顧集團合資成立「樂迦再生科技股份有限公司」，已完成募資並正式成軍，預計打造亞洲最大的CDMO細胞製造廠，邀請前台大醫院院長何弘能出任董事長，期許成為生醫產業的台積電。

日資對台灣市場的信心與決心可見一斑，熟稔台灣生醫產業發展的生技中心產業發展處長劉韋博分析，台灣擁有三項優勢，吸引日本來台投資。

優勢一：生醫產業思維創新

日本生醫藥的科研實力深厚，但科研機構與大型藥廠間有明顯斷層，中小型企業發展較為薄弱，創新能力有限，無法充分技術轉移並發揮商業效益。

劉韋博表示認同，或許是日式文化使然，勞動力進入職場後，傾向久待大公司，而台灣鼓勵新創發展，技轉案例多，相較日本，台灣產業更創新。

優勢二：製造成本較低

劉韋博說，日本生醫產業雖然發展成熟，但製造成本高居不下，許多藥品仍委託台灣生產，甚至將工廠設在台灣。

他也提到，一旦日資企業發現台灣的生產品質不錯，而日本當地也找不到適合的合作伙伴，甚至會直接入股台灣的生醫公司。例如JCR去年就入股提供生物藥CDMO服務的永昕生醫（4726）。

優勢三：台日生醫互動頻繁

劉韋博認為，台日文化與居住環境相近，合作氣氛相較其他外資，比較沒有過渡期，加上兩國時常舉辦生醫領域的交流會議或參訪，人才培育、知識與技術的應用也有許多前例可循。

他以自身研究經驗為例，早在2015年發生的八仙塵爆事件，就開啟國內首次應用新興細胞治療產品的契機，衛福部當時核准日本已上市、台灣尚未核准的自體培養表皮細胞（JACE），提供嚴重且大範圍燒燙傷的病人緊急使用，創下台日再生醫學國際醫療合作首例。

近年，日資生醫業者接連來台，不僅設廠，甚至有意IPO，無論是長照、再生醫療或是新藥開發領域，為台灣的技醫藥產業注入活水。

（圖表如下）

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）