陸空雙行玩更多！「環島之星夢想號」攜手華信航空 推東台灣深度漫旅

易遊網「環島之星夢想號」攜手華信航空，推出結合陸空交通深度暢玩東台灣的主題企劃，去回程搭配火車與飛機，旅客不僅可體驗全台最歡樂好玩的迪士尼主題列車，也能搭乘華信航空最新一代ATR72-600客機翱翔天際，並透過航空飛行優勢縮短交通時間，讓旅客擁有更充裕的時間可以盡情暢玩，深度探索漫遊花東土地。這次的主題行程規劃北中南出發共12支行程商品供選擇，且兩人成行、天天出發，輕鬆說走就走。

易遊網表示，推薦行程有「環島之星X華信航空．台東部落走讀+南橫峽谷+海岸小漁村3天」，將探訪台東嘉蘭部落，換上族服跟著部落達人，親自體驗搗小米的農事生產過程，並享用最道地的原民風味午餐，透過部落遊歷更加認識東台灣珍貴的原民文化。

此外，行程也將帶領旅客走訪最美南橫公路，盡賞蜿蜒在群山間的動人景緻，以及漫遊東海岸小漁村，包含擁有豐沛魚群與珊瑚礁資源的富岡漁港、東海岸最大的成功漁港以及有「台版小希臘」之稱的新蘭漁港，感受東台灣迷人純樸的漁港風情，每人12,500元起。

迎接春夏暖陽，更規劃綠島和蘭嶼跳島行程，探索太平洋上的純淨絕美島嶼。「環島之星X華信航空．綠島春夏玩水三選一+機車環島自遊3天」，提供「浮潛/半潛艇/朝日溫泉」行程三選一，並含機車租借48小時，每人10,500元起；「環島之星X華信航空．蘭嶼．熱帶島浮潛+台東半日遊3天」可任選台東南迴鐵道或利吉惡地月世界半日遊程，下午前往蘭嶼騎機車展開環島之旅，並安排浮潛體驗，徜徉在清透碧藍的大海中，近距觀賞五彩繽紛的海底世界，6-9月出發的旅客，還可選擇體驗到期間限定的「划拼板舟」特色活動，每人13,500元起。

此外，想要一日玩花東也可以。北部出發提供一日自由行，搭乘「環島之星夢想號」抵達台東後，可自行安排行程，亦可加購「台東海之旅」或「台東龍田單車」遊程，每人4,299元起；中部出發則規劃「環島之星X華信航空．花蓮夏日賞鯨豚+崇德瑩農場一日遊」，出海賞超萌鯨豚、走跳山海環繞的草原牧場一次滿足，每人4,999元起。喜歡自己安排行程的旅客，還有「環島之星X華信航空．台東自由行2天」，精選7間台東星級飯店可選擇，每人5,490元起。

想要以更划算的價格預訂上述行程，凡於出發日45天前訂購「環島之星夢想號」行程商品，單筆滿15,000元並領取早鳥折扣碼，即可享現減2,000優惠。此外，即日起至4月17日止，加碼推出列車套票買三送一的快閃活動，出發日限6月30日前，有超過40個區段可選擇，最低只要668元起。而眾多旅客關心的暑假檔期，預計將於5月份開放訂位，請密切關注官網最新訊息。更多優惠與商品訊息，歡迎至易遊網 www.ezTravel.com.twt查詢。