全台首檔日圓幣別發行 兆豐發行基金4月24日起募集

伴隨日前歐美銀行重摔問題，歐美股市震盪，反觀日本長期維持寬鬆貨幣政策、日圓匯率對出口貿易有利，經貿環境也較歐美市場穩健。兆豐投信發掘「日本不一樣」的投資前景，將為台灣市場發行「兆豐日本優勢多重資產基金」，以日本多重資產為基底，鎖定四大優勢產業如旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市，有助強化投資組合攻守皆宜的特性。

該檔基金的保管銀行為彰化商業銀行（2801），募集期間預計為4/24~4/28，將發行新臺幣、美元、日圓共三種幣別，是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金，滿足投資人資產配置與多元外幣資金運用的需求。

彰化商業銀行也與兆豐投信攜手於4月11日在台北喜來登飯店舉辦「第2季理財客戶講座」，邀請到兆豐投信的投資專家來為投資人解析疫情後的投資機會，以及介紹「日本不一樣」的投資魅力，希望基金理財策略的分析講座，跳脫投資人對日本市場的過去印象，迎來嶄新的投資視角。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，購置日本房產熱潮成為帶動景氣擴張的因子，隨著日圓貶值環境，日本房地產相對便宜；日本是亞洲第一大的REITs市場，市值高達15.3兆日圓，加上REITs收益來源是穩定繳納的租金，相對提高收益穩健度，預期日本REITs累積十年報酬率可達146%，長期的成長性可觀。

日本在2022年底全面放寬入境政策，推出一系列振興旅遊方案，政府經濟效果預估到2023年3月可望達3.8兆日圓，預估今年遊客回流有機會恢復至疫情前的入境水準，預期2024年日本入境人數將達6,500萬人，每年商機更可望達7.8兆日圓，加上中美貿易戰的角力下，日本擁有科技供應鏈的關鍵製程題材，如半導體設備、自動化革新、AI機器人等，搭配職人文化與娛樂軟實力等，將成為產業供應鏈的受惠國，獲得國際市場的信賴。

兆豐日本優勢多重資產基金採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，並聚焦四大優勢產業，依照市場變化動態調整資產比重，採用類固收資產配置來增強防禦性，是疫後復甦的環境下，相對符合大趨勢性的投資題材，適合納入核心資產配置中。