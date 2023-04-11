全台首檔日圓幣別發行 兆豐發行基金4月24日起募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：日本入境人數即將報復性成長 資料來源：日本政府觀光局JNTO 兆豐投信整理 資料日期：2022/11
表：日本入境人數即將報復性成長 資料來源：日本政府觀光局JNTO 兆豐投信整理 資料日期：2022/11

伴隨日前歐美銀行重摔問題，歐美股市震盪，反觀日本長期維持寬鬆貨幣政策、日圓匯率對出口貿易有利，經貿環境也較歐美市場穩健。兆豐投信發掘「日本不一樣」的投資前景，將為台灣市場發行「兆豐日本優勢多重資產基金」，以日本多重資產為基底，鎖定四大優勢產業如旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市，有助強化投資組合攻守皆宜的特性。

該檔基金的保管銀行為彰化商業銀行（2801），募集期間預計為4/24~4/28，將發行新臺幣、美元、日圓共三種幣別，是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金，滿足投資人資產配置與多元外幣資金運用的需求。

彰化商業銀行也與兆豐投信攜手於4月11日在台北喜來登飯店舉辦「第2季理財客戶講座」，邀請到兆豐投信的投資專家來為投資人解析疫情後的投資機會，以及介紹「日本不一樣」的投資魅力，希望基金理財策略的分析講座，跳脫投資人對日本市場的過去印象，迎來嶄新的投資視角。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，購置日本房產熱潮成為帶動景氣擴張的因子，隨著日圓貶值環境，日本房地產相對便宜；日本是亞洲第一大的REITs市場，市值高達15.3兆日圓，加上REITs收益來源是穩定繳納的租金，相對提高收益穩健度，預期日本REITs累積十年報酬率可達146%，長期的成長性可觀。

日本在2022年底全面放寬入境政策，推出一系列振興旅遊方案，政府經濟效果預估到2023年3月可望達3.8兆日圓，預估今年遊客回流有機會恢復至疫情前的入境水準，預期2024年日本入境人數將達6,500萬人，每年商機更可望達7.8兆日圓，加上中美貿易戰的角力下，日本擁有科技供應鏈的關鍵製程題材，如半導體設備、自動化革新、AI機器人等，搭配職人文化與娛樂軟實力等，將成為產業供應鏈的受惠國，獲得國際市場的信賴。

兆豐日本優勢多重資產基金採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，並聚焦四大優勢產業，依照市場變化動態調整資產比重，採用類固收資產配置來增強防禦性，是疫後復甦的環境下，相對符合大趨勢性的投資題材，適合納入核心資產配置中。

日本 日圓匯率

延伸閱讀

共軍電偵艦航行鄰接區 日本持續警監

中國大陸不排除犯台 日本外交藍皮書：最大戰略挑戰

日本草莓農藥殘留違規 中國大陸猴頭菇也遭邊境攔截

睽違12年後訪問日本 巴菲特表明有意加碼日股

相關新聞

「存債感」正在發酵 法人：善用波段操作、長期存債雙策略

今年「存債感」正在發酵！根據臺灣集中保管結算所資料，原型債券ETF去年底受益人數約14萬人，今年3月底已經有超過30萬人...

三利多加持 法人：消費將成為A股行情主旋律

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，春節過後，受到美國聯準會升息及中美摩擦等地緣政治因素影響，A股出現震盪調整，不過...

中福再次停止交易 董座陳建籲：公司仍有下市風險

老牌紡織廠中福國際（1435）因簽證會計師對111年財報出具「無法表示意見」，遭證交所處置自今（10）日起停止交易。對此...

董事薪酬超過員工百倍 立委呼籲訂定合理上限

立委鍾佳濱昨（10）日在財委會上，公布2021年前十大「董事英明」排行榜，以國巨平均每位董事酬金竟是基層員工薪資的132...

元大、玉山金 3月獲利不墜

金控公司第1季獲利公布，元大金控、玉山金昨（10）日自結3月獲利，兩家金控旗下銀行單月獲利分別月增57%、124%，是維...

台企銀獲利翻新同期紀錄

台企銀昨（10）日公布第1季獲利，再創歷史新高，包括3月單月稅後純益11.57億元，與第1季累計稅後純益34.8億元，均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦