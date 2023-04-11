阿里山四季茶旅揭幕 邀你體驗多元、精緻及深度的茶旅行程

交通部觀光局阿里山管理處打造阿里山四季茶旅活動，今年已邁入第六年，今（11）日特地選在台北辦理四季茶旅行銷記者會，並舉行拾光封茶儀式，宣告2023年度阿里山四季茶旅正式揭開序幕。

今年度阿里山四季茶旅特別以不同形式的茶會方式分別舉行春、夏、秋、冬四場茶會，希望透過活潑生動的方式吸引不同族群的遊客來場阿里山的茶旅體驗，阿里山四季茶旅將於4月22日（星期六）、23日（星期日）辦理春季茶鄉音樂會、7月22日（星期六）辦理夏季茶風野餐日、9月9日（星期六）辦理秋季望山茶旅及忘森茶旅、11月25日（星期六）冬季尋根茶旅活動，用茶香搭配阿里山的四季地景風貌，品茗阿里山不同季節的茶湯滋味，體驗多元、精緻及深度的茶旅行程。

阿管處長洪維新表示，阿里山的茶國際聞名，配合阿里山地區四季不同的美景，特殊的地景地貌，讓到阿里山享受一趟茶旅行是件非常享受的事情，也讓去過的人365天，天天都想再到阿里山享受一趟愜意的茶旅饗宴，阿里山近年來致力推動主題旅遊，針對茶旅行，結合阿里山的茶產業跟觀光，今年也希望能夠變換四季茶會活動風格，能夠貼近更多不同的族群，我們希望未來到阿里山遊玩的不同需求都能夠得到滿足，也希望透過我們的推動能夠使得阿里山的產業類別能夠有更多元的發展。

茶改場場長蘇宗振現場也提到，茶產業從製造業、茶藝、茶道、到茶餐、茶品等層面非常廣泛，目前茶改場致力於推動積極跨域合作，搭配阿里山管理處的行銷推廣，一起致力於茶產業的品質提升，也歡迎業者多多利用品質精良的好茶，並透過阿里山管理處四季茶旅的活動行銷，再搭配民宿配套措施，將茶產業提升至更高的層面，期許藉由機關與民間合作，期許能將產業推廣至國際市場，讓阿里山茶可以在國際市場提升知名度，茶改場亦將在行政、技術面積極協助提升產業品質，相信透過四季茶旅的活動可以讓茶產業在國內外市場大放光彩。