台塑化3月營收605.41億元 年月雙減

台塑化（6505）今（11）日公告3月合併營收為605.41億元，月減4.2%、年減12.0%；前三月累計營收為1,846.42億元，年減0.5%。台塑化表示，3月營收較2月減少，其中銷售量差減少14.7億元，銷售價差減少11.5億元。

台塑化表示，煉油事業營業額較2月減少7.8%。其中銷售量方面，3月原油煉製量為10,937千桶、每日353千桶共31天，比起2月原油煉製量13,485千桶減少2,548千桶，3月產品總銷售量13,564千桶，比2月15,125千桶減少1,561千桶。至於售價方面，3月產品每桶平均售價比2月減少3.4美元，主要係3月杜拜原油均價比2月每桶下跌3.6美元所致。

不過烯烴事業3月營收比2月增加0.8%。在售量方面，3月乙烯產量17.3萬噸比2月產量15.9萬噸，增加1.4萬噸，但受庫存調度影響，3月產品總銷售量46.9萬噸，僅比2月46.7萬噸增加0.2萬噸。

而售價方面，3月乙烯因市場供給減少，平均每噸售價增加15美元；丙烯因需求疲弱影響，平均每噸售價減少37美元；丁二烯因市場現貨需求增加，平均每噸售價增加20美元，裂解汽油平均每噸售價減少17美元；全產品平均每噸售價比2月減少1美元。

與去年同期相比，年減12.0%。其中銷售量差減少32.3億元，銷售價差減少50.1億元。主要是因3月杜拜原油每桶均價比去年同期下跌32.4美元，但受內銷汽、柴油及液化石油氣配合國內平穩物價機制，吸收金額比去年同期減少影響，產品平均每桶售價93.9美元，僅比去年同期減少20.5美元。