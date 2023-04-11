鄭文燦：電動運具有望成兆元產業 拋電動機車費率調降

行政院副院長鄭文燦今（11）日指出，台灣機車密度高但電動機車占比低，淨零轉型若能從此著手呈現台灣特色，因此，電動機車、電動汽車等電動運具，將會是台灣下一個兆元產業。他更提出電動機車費率調降，並重申因為電池是我國發展上很大瓶頸，研議將電池產業納入產創條例投資抵減的範圍。

鄭文燦今日出席「未來城市 淨零轉動－台灣城市淨零治理論壇」，他致詞時說，淨零轉型跟數位轉型是台灣目前因應氣候變遷最重要的兩個轉型目標，重點不在於2050，而是現在怎麼走向未來，所以又訂了一個2030年的目標，希望階段化達成。台灣機車共有1,400萬輛，密度在世界名列前茅，也因此在台灣若未能解決機車問題，交通部門的碳排放以及城市生活品質就會無法解決。

鄭文燦說，北北基桃交通月票將在7月1日上路，其他縣市共提20個方案均會補貼，政府在特別預算裡面總共編列120億，希望以三年為期，讓公共運輸增加。但大家可能沒有注意到，政府也有把後面的最後一哩路考慮進來，也許可以用U-Bike，或是搭配電動機車。

鄭文燦也提到自己擔任桃園市長時的經驗，他說，桃園算是電動機車的領航城市，在補助的政策上是天花板，很快超過8萬輛，當時有一些經驗，未來也可以給現任市長張善政再進一步來參考，當時經驗包含廣設充電樁跟換電站，適應不同類型的電動機車，讓電動機車有一個友善的環境，所以公共建築跟停車場都做了準備讓電動機車可以非常的友善，公部門也率先推動各種優惠購買的方案。

不過，鄭文燦也發現在疫情的期間，電動機車有稍微掉下來，很重要原因除了售價之外就是費率比較高外，很多上班族也會覺得，費率是另外一個考慮的因素，所以未來電動機車的補助方案也許除了購車補助，還可以考慮費率的優惠誘因，這個也是未來在很多的充電換電設備裡面要討論的。

鄭文燦說，以電動機車這個行業來講，大部分的廠商集中在桃竹，包含大家熟悉的Gogoro、YAMAHA、emoving、eReady；南部光陽機車、三陽機車都開始電動化，但目前的數字還不太夠，離1,400萬輛顯然還有一個距離。

因此，鄭文燦提到，國發會在運具的電動化跟無碳化上，把它當作淨轉型的12項重要策略之一，預估至少會帶動民間的投資大概375億，產值會超過9千億，除了傳統的油車的六大系統以外，會加上四個系統，包含車用的智慧控制系統、電動機的系統也就是所謂的馬達、電池系統還有充電系統，台灣在這一方面是強項，不管機車或汽車，電池、電馬達還有車控，投資越來越多。

鄭文燦強調，因為其中很大的一個門檻是電池，電池跟高性能馬達的部分，會盡量把它納入產創的投資底減的範圍，現在用的電池大部分陸製、日本製的佔很大的比例，這個我們發展電動運具一個很大的瓶頸，所以我們必須要在這一方面努力投資。

鄭文燦也說，台灣有一些看不到的優勢，在ICT產業有非常完整的生態系，所以電動化跟智慧化可以同步並行，像很多的電動機車可以結合物聯網、5G、人工智慧、Cloud或是結合大數據，讓這個電動機車的使用，真的到達智慧移動目標。並舉Gogoro為例，用三個月就協助GoShare能夠落地，但這個落地也有很多好處，GPS你就會有一個借車的最佳位置和路徑，減少移動的耗損；取用各種充電站、換電站，也可以找最佳距離，適當地使用電池的儲量；還有因為騎車都會留下一些大數據，保險公司也可以根據你的安全駕駛行為來決定費率，因此電動機車無碳化跟智慧化是兩個方面並行的。

鄭文燦說，將來的電動汽車也是一樣，所以不要去低估這個智慧移動產業的價值，以後會用在包括像AGV、其他電動三輪車做物流車隊等等。未來應該打造一個電動機車、電動汽車的綠能基礎建設，增加建築物充電系統的誘因，以及讓安全規範能夠建立起來；另外可以在這個基礎之上做很多交通科技，像是為了減少交通事故，設置更多主動偵測設備在路口，做智慧路口 ，整個智慧移動的產業未來是可以連結到一個智慧城市的整體發展。

最後，鄭文燦也透露，這條路很長，希望每個城市都很努力，在發展各種應用，他個人認為電動機車、電動汽車等電動運具，會是台灣下一個兆元產業，會盡量的把產業所需要的關鍵的技術都納入產創的範圍，把推廣的誘因、綠能基礎建設的誘因建立起來，跟各個城市一起成長。