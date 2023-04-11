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6000元現金商機在這裡 7成民眾說主要花費在這一項

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

「全民共享普發現金」首波線上登記加上直接入帳的送出交易筆數，共已超過1,060多萬筆。服務業專屬求職平台「518熊班」攜手打工賺錢APP「小雞上工」，針對旗下會員進行調查，結果顯示近7成求職會員預計將普發6,000現金用於「維持生活的『日常生活必需品』」，平均花費金額為2,584元，也因此熱門消費地點落在「傳統市場/生鮮超市(44.3%)」、「餐廳/飲料店/夜市小吃攤(41.2%)」、「大型賣場/量販店(36.4%)」，但也有少數民眾選擇「儲蓄/投資」作為運用方式。

據518熊班與小雞上工聯合調查顯示，70.8%民眾計畫將6,000元花費在「維持生活的『日常生活必需品』」，如飲食(烹飪食材/外食)、日常清潔用品(衛生紙/沐浴組/洗衣精等)，也因此符合熱門消費地點「傳統市場/生鮮超市(44.3%)」、「餐廳/飲料店/夜市小吃攤(41.2%)」、「大型賣場/量販店(36.4%)」；另花費在「至少2年壽命的耐久性『日常生活耐用品』」及「提供『休閒娛樂享受類』的無形商品」則分別占比32.5%及38.6%。

進一步分析，「維持生活的『日常生活必需品』」、「至少2年壽命的耐久性『日常生活耐用品』」及「提供『休閒娛樂享受類』的無形商品」平均花費金額依序為2,584、2,916與2,511元，但也不乏有民眾選擇將全部6,000現金花費在單一品類上。然而，不同於先前發放的振興券，受限於使用規範且並非全通路皆可使用，此次以「現金」形式發放，亦讓少數民眾選擇「儲蓄/投資」作為運用方式。

儲蓄

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