最新住宅價格指數台北市率先下跌 房貸負擔壓力減輕

內政部公布去年第四季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為127.51，較第3季微幅上漲0.94%，為2020年第3季以來，季漲幅首次小於1%；在6都中，北市下跌0.47%，是2020年第2季以來首見下跌，其餘5都上漲趨勢也明顯收斂，同時間買賣移轉棟數與一手新屋實價揭露量都呈現量縮，房市追價動能不足，如強弩之末，房市已進入盤整修正階段。

信義房屋專案經理曾敬德表示，這波量能快速萎縮，形成價格在高檔但追價買盤力道不足，市場還出現銷售時間拉長與議價空間略為放大的跡象，且價格指標一手新屋推案也是交易速度遲滯，現在開發商也在想辦法突破僵局，整體房市有鬆動跡象，但同時間通膨也讓民眾有錢愈存愈薄的感觸，自用客還是擇優購屋，但對屋況與價格精挑細選。

統在6都住宅價格指數部分，本季除北市下跌0.47%，其餘5都漲幅分別為新北市0.31%、台中市0.64%、台南市0.75%，高雄市0.78%、桃園市1.27%，相較過去2年平均每季漲幅約2%，各都本季漲幅均明顯收斂。

至於去年第4季房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為40.25%，較第3季減輕0.30%。內政部表示，本季指數為2020年第3季以來最大季減幅，民眾購屋房貸負擔壓力改善，在6都中，除高雄市外，其餘5都呈現負擔減輕情形。

曾敬德表示，2020年第四季全國房貸負擔率為36.81%，但2022年第四季已經飆高到40.25%，最高的是台北市的66%，新北市53.1%，連台中市都上升到46.5%，六都除了桃園市，普遍都已經超過38%，顯示以官方統計20年期本利均等攤還方式，貸款成數為七成，家庭購屋壓力相當高；不過在實務上，相對多數的家庭為了扛高房價，幾乎都動用到30年期的房貸，才能降低每月負擔。