房市要跌了？官方數據曝 北市暌違2年首見房價季跌

內政部今（11）日公布，去年第4季的住宅價格指數，全國住宅價格指數為127.51，仍創下歷史新高。不過若較去年第3季相較，僅微幅上漲0.94%，為2020年第3季以來季漲幅首次小於1%；六都中，北市下跌0.47%，是2020年第2季以來首見下跌，其餘五都上漲趨勢也明顯收斂，同時間買賣移轉棟數與一手實價揭露量都呈現量縮，房市追價動能不足，房市已經進入盤整修正階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這一波量能快速萎縮，形成價格在高檔，但追價買盤力道不足的狀況，市場還出現銷售時間拉長與議價空間略為放大的跡象，且價格指標的一手推案也是交易速度遲滯，現在開發商也在想辦法突破僵局，整體房市有鬆動跡象，但同時間通膨也讓民眾有錢越存越薄的感觸，自用客還是擇優購屋，但對於屋況與價格精挑細選。

統在六都住宅價格指數部分，去年第4季除北市下跌0.47%，其餘五都漲幅分別為新北市0.31%、臺中市0.64%、臺南市0.75%，高雄市0.78%、桃園市1.27%，相較過去2年平均每季漲幅約2%，各都第4季漲幅均明顯收斂。

至於去年第4季房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為40.25%，較第3季減輕0.30%。內政部表示，第4季指數為109年第3季以來之最大季減幅，民眾購屋房貸負擔壓力改善，六都中，除高雄市外，其餘五都呈現負擔減輕情形。