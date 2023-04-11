新北四大房價凹陷區 年漲幅皆10%以上

房仲業者指出，目前新北外圍第一環蛋黃區普遍房價基本都已經站穩4~5字頭，不過，仍有四區相對親民，為五股區、泰山區、樹林區、土城區，且堪稱新北「房價凹陷區」。東森房屋統計實價登錄2022年新北四大房價凹陷區，年漲幅皆一成以上，其中以泰山區年漲幅最多，達11.8%，其餘分別是五股區11.7%、土城區10.7%、樹林區10%。

東森房屋泰山十八甲加盟店店東蔡坤唐表示，泰山建設題材豐沛，基礎機能完善，房市前景相當看好，而且預估隨著建設題材的落實，泰山房價仍有繼續穩步走揚的空間，購屋民眾不妨把握時機、超前部署。

蔡坤唐指出，泰山過去因位置相對偏遠、工業廠房較多，導致區域房市表現平平，房價基期相對較低。最近幾年隨著塭仔圳重劃區、泰山十八甲重劃區等重點項目的啟動，再加上五泰輕軌的建設規劃，讓泰山區的房市熱度快速升溫，區域房價也水漲船高。前幾年泰山的平均房價還普遍落在2字頭，而現在泰山中古屋的房價基本都已經站上3~4字頭，部分新建案的開價甚至可以「坐5望6」，顯見泰山房價正在快速補漲。

蔡坤唐表示，泰山生活機能成熟，到台北市的距離也不遠，最快30分鐘左右就可以抵達台北車站，而且泰山鄰近新莊副都心、新北產業園區，近年來除了在地居民外，也磁吸了不少周邊的外溢買盤入住，目前泰山以總價1000~1500萬的 二~三房中古屋詢問度最高，買方多為在大台北地區工作且有剛性需求的上班族。穩健的剛需買盤也讓泰山的房市很有支撐力，即使近期受房市黑天鵝影響，區域交易量出現下滑跡象，但房價依然相當堅挺。而且預估未來伴隨建設題材的落實，泰山房價仍有望繼續走揚，打算在泰山買房置產的民眾不妨把握時機、超前部署。