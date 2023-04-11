房市跌價開始了 五都房貸負擔減輕、台南降一級

內政部今(11)日發布111年第4季房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為40.25%，負擔能力仍為偏低，但較第3季減輕0.30%。

內政部表示，本季指數為109年第3季以來之最大季減幅，民眾購屋房貸負擔壓力改善；在6都中，除高雄市外，其餘5都呈現負擔減輕情形。

內政部說明，本季雖然受到升息影響，五大銀行平均購屋貸款利率由上季1.721%上升至1.847%，使負擔率略增0.48%。但因為全國中位數住宅價格，由860萬元下降至850萬元，負擔率減少0.48%。

另中位數家戶可支配所得，由87.8萬元增加為88.45萬元，也使得負擔率減少0.3%。整體而言，本季在中位數住宅價格下跌與可支配所得增加下，讓整體購屋負擔率減輕。

在6都房貸負擔率部分，本季除高雄市上升1.27%以外，其餘5都均為減輕；其中以台北市減輕1.01%最大，主要因中位數住宅價格下跌40萬元所致，其次是台南市減輕0.94%，並回降至負擔能力略低等級。

新北市、台中市、桃園市則分別減輕0.56%、0.43%、0.23%。

內政部補充，本季因經濟景氣放緩、升息及平均地權條例打炒房政策發酵等綜合影響，全國及5都(不含高雄市)的中位數住宅價格已領先反映下修，相較於最近9季負擔率平均每季上升0.37至1.22%，本季民眾的購屋房貸負擔能力已有顯著改善，預期在目前市況下高房價問題將得到緩解，民眾也將會逐步感受。