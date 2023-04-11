世界明珠打頭陣 南港這2預售案也站上單價百萬元

房市買氣下滑，台北市成交量遽減，但新案市場依然有高價交易，據預售屋實價資料，台北市南港區再添單價破百萬元交易，除了區域指標「世界明珠」，位於南港展覽館對面的「全陽馥」及重陽重劃區內的「中瑋吾年」都揭露百萬交易。

此外，重陽重劃區內大部分是屋齡15年左右的中古大樓，近一年中、大坪數的成交行情約在7字頭，然而新案如「中瑋吾年」、「香榭帝寶」成交價落在在90~110萬左右，單價比周邊中古屋高出2~4成。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，南港房市在盤整時期一度蕭條，價格面臨修正，但東區門戶計畫持續發展，有軟體、生技產業中心、文創園區加持，以及三鐵共構的交通優勢，隨著大型企業進駐，自住人口增加，雖然台北市成交冷淡，目前新案價格不見鬆動，反而持續有高價揭露。

過往大坪數在南港不易突破百萬大關，甚至在2017~2018年經歷價格向下修正，如南港知名豪宅「無雙日升月恆」單價曾經從8、9字頭降至7字頭，去年房市反轉向下，反而出現了百萬單。

此外，預售屋實價在去年1月揭示「世界明珠」成交價，當時資料最高單價每坪175萬元，去年7月又出現每坪186.2萬元高單價，且該戶總價高達3.8億元，從價格面刷新南港區的房市亮度。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠指出，南港區目前的新案單價每坪90萬元起跳，但買方購屋總預算大部分在3千萬以內，並希望可以購得2~3房，且政府持續打房，買方期待價格下降，但賣方對價格相當堅持，寧願惜售不賣，也不願降價，因此南港交易量偏低，從去年下半年已開始明顯下滑，不過成交價沒有因量跌而價修。