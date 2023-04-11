榮剛3月營收12.4億元年增19.31% 締造單月歷史新高紀錄

榮剛材料（5009）公告3月自結合併營收為12.4億元，較去年同期增加19.31%，創史上單月新高。

榮剛自去年3月以來已連續一年每月均達10億以上營收，今年3月營收更來到12.4億元，較2月大幅成長17.11%，並締造單月歷史新高紀錄，再次突顯成長優勢。

榮剛表示，目前接單暢旺，在手訂單仍維持八個月以上，公司產能稼動率持續維持高檔，其中，航太產業復甦力道強勁，航太、能源及油氣等高毛利鋼品表現有顯著成長，ESR、VAR等認證材接單金額較上季及去年同期成長，已占整體接單近六成，整體獲利表現值得期待。

榮剛表示，由於今年每月接單出貨比都持續大於1，預計可出貨訂單已經至年底，隨著疫情結束，預計航太產業會因此持續性且大幅成長，又因為地緣政治的關係，軍工產業訂單也有明顯增加，這將挹注今年的營收組合，未來獲利可期。