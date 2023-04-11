德潤「升之泰」電梯別墅鄰七期加西屯門牌 獲企業主青睞

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
德潤建設董事長賴啟仁以製造業對產品精準度的要求，在房市建立競爭利基。記者宋健生/攝影
德潤建設董事長賴啟仁以製造業對產品精準度的要求，在房市建立競爭利基。記者宋健生/攝影

筏子溪親水公園特區素有「台中版大直」的美稱，最新進場電梯別墅案德潤「升之泰」，標榜位於蛋黃區與蛋白區的交界，房價親民，且緊鄰七期與西屯門牌，獲得不少企業主、自營商及醫生族群青睞，在市場異軍突起，買氣熱絡。

德潤建設董事長賴啟仁，擁有30年經營汽機車零組件廠的資歷，專注精工細節與高精確性。5年多前跨足房地產市場，秉持「富潤屋、德潤身」的核心價值，以製造業對產品精準度的要求，在競爭激烈的中部房市建立競爭利基。

德潤建設首發案選在烏日區溪南路附近，推出「智我主義」44戶公寓預售案，主打20%低公設、3至4房低總價產品，總銷2.9億元，進場後很快就銷售一空，二年前完工交屋。

總銷2.6億元的「升之泰」，是德潤建設第二個建案，賴啟仁從地段選擇、建材品質、設計美學到施工營造都親力親為，讓腦海中「家」的美好情境完美呈現，打造市中心稀有的電梯別墅產品。

賴啟仁強調，德潤從決定基地位置初始，就設想住戶未來10年、20年後的生活情景，「升之泰」基地坐落於安和路98號旁，可快速銜接七期、單元一、水湳智慧城等三大市政建設關鍵地位。

此案以一座虹揚橋串聯七期新光三越、大遠百時尚百貨商圈，且近享福華、裕元五星級酒店生活圈，以及特力屋與UNIQLO商圈，生活機能完善。

在交通方面，「升之泰」鄰近國道一、74號快速道路與台灣大道，10幾分鐘車程可至高鐵台中站；另外，藉由特五號道路還可聯繫中科黃金科技走廊，擁有交通便捷、生活便利、環境綠化等優勢。

德潤建設副總經理葉啟仁說，「升之泰」電梯別墅案地坪31至39坪、建坪71至78坪，每戶總價在3,400萬至3,900萬元不等，擁有五大房，配備BWT全屋淨水、INAX精品衛浴、安住三合一科技鎖等。

除了高檔配備之外，單元一重劃區內的電梯別墅每戶動輒4,500萬元起跳，「升之泰」距離單元一僅約300公尺，房價卻相差近千萬元，也是此案去化快速的主因之一。

值得一提的是，在原物料等成本節節上漲的年代，德潤不惜成本採用筏式基礎結構，打造耐震安全建築，還提供結構保固15年、防水保固3年，在科技新貴、自營商及公教菁英家庭高密度的西屯區，異軍突起。

由於此案銷售熱絡，賴啟仁也預告，德潤下一個新建案將插旗彰化和美，規劃興建住宅大樓案。

自營商 建案

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