推動食農教育 冠德集團百位員工偕同育幼院孩童體驗一日農夫

冠德企業集團以傳遞幸福生活價值、打造綠色家園為目標，不僅在核心本業上持續投入低碳循環的建築設計、營造工程及一站式日常生活服務，更發揮企業之力，長期契作認養宜蘭「行健村」有機稻田，並將收成的無毒健康米贈與公益團體及員工，同時為推動食農教育、深植永續意識，更持續舉辦「行健有機米插秧」實作體驗活動。

今年為冠德企業集團第三年舉辦「行健有機米插秧」體驗活動，包括冠德建設（2520）、根基（2546）營造及Global Mall，共百名員工及眷屬熱烈響應；活動一開放員工報名即快速額滿、參與人數更是創新高，這也是冠德第二年邀請「義光育幼院」師生一起體驗一日農夫。

「行健有機米插秧」體驗活動，此次有上百位冠德企業集團員工、眷屬及義光育幼院的近15位師生，頂著烈日、捲起褲管，光著腳踩進土裡，彎著腰將一株株秧苗插入水田，在參與友善耕作的過程中，深刻體悟耕耘稻作的樂趣及辛勞，也更了解食農教育和生態環境的重要。

冠德集團表示，「行健有機米插秧」體驗活動是希望透過實際行動，讓大家體會有機稻米的栽種過程，並培養對食物、環境共生的珍惜，形成愛及環境的永續循環，員工對於永續概念更為理解且有感，有助未來在生活上落實更多低碳作為。