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推動食農教育 冠德集團百位員工偕同育幼院孩童體驗一日農夫

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
冠德集團百名員工偕同育幼院孩童，共同參與「行健有機米插秧」體驗活動，體驗插秧當一日農夫；冠德集團提供
冠德集團百名員工偕同育幼院孩童，共同參與「行健有機米插秧」體驗活動，體驗插秧當一日農夫；冠德集團提供

冠德企業集團以傳遞幸福生活價值、打造綠色家園為目標，不僅在核心本業上持續投入低碳循環的建築設計、營造工程及一站式日常生活服務，更發揮企業之力，長期契作認養宜蘭「行健村」有機稻田，並將收成的無毒健康米贈與公益團體及員工，同時為推動食農教育、深植永續意識，更持續舉辦「行健有機米插秧」實作體驗活動。

今年為冠德企業集團第三年舉辦「行健有機米插秧」體驗活動，包括冠德建設（2520）、根基（2546）營造及Global Mall，共百名員工及眷屬熱烈響應；活動一開放員工報名即快速額滿、參與人數更是創新高，這也是冠德第二年邀請「義光育幼院」師生一起體驗一日農夫。

「行健有機米插秧」體驗活動，此次有上百位冠德企業集團員工、眷屬及義光育幼院的近15位師生，頂著烈日、捲起褲管，光著腳踩進土裡，彎著腰將一株株秧苗插入水田，在參與友善耕作的過程中，深刻體悟耕耘稻作的樂趣及辛勞，也更了解食農教育和生態環境的重要。

冠德集團表示，「行健有機米插秧」體驗活動是希望透過實際行動，讓大家體會有機稻米的栽種過程，並培養對食物、環境共生的珍惜，形成愛及環境的永續循環，員工對於永續概念更為理解且有感，有助未來在生活上落實更多低碳作為。

位於宜蘭三星鄉的行健村，堅持採用無毒、無農藥、無化肥的有機農法種植稻米，冠德企業集團自2020年起展開契作認養計畫，鼓勵小農友善栽植，並將每年收成契作的2,400公斤無毒健康米捐贈給公益團體包括義光育幼院、安得烈食物銀行，讓孩童食得健康安心，或是做為企業贈禮推廣。

冠德集團長期契作認養宜蘭「行健村」有機稻田，並持續舉辦插秧體驗活動；冠德集團提供
冠德集團長期契作認養宜蘭「行健村」有機稻田，並持續舉辦插秧體驗活動；冠德集團提供

食農教育 育幼院 認養

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