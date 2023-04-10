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店數增長、鮮食買氣強勁 全家3月營收創同期新高

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家攜手網紅品牌「再睡5分鐘」聯名3月底登場搶市，冷藏飲品、酷繽沙、甜點跨品類7款新品亮相。全家／提供
全家攜手網紅品牌「再睡5分鐘」聯名3月底登場搶市，冷藏飲品、酷繽沙、甜點跨品類7款新品亮相。全家／提供

全家（5903）10日公告3月營收為80.1億元，年增8.8%，不但創下歷史同期新高成績，也創史上第三高。全家表示，整體業績表現穩健，主要受惠於主要三大動能，包括店數增長、鮮食、一般商品皆成長，另外3月底點數到期帶動會員消費活絡，也讓營運表現向上。

展望4月營運，氣候趨暖下，清涼飲品、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購將進入倒數，皆可望成為驅動營收的動能。全家10日股價以219.5元作收，下跌1元。

全家今年累計前三個月營收為231.2億元，年增10.2％，同樣創歷史同期新高；截至今年3月31日止，全家總店舖數達4,157家，和去年同期4,020家相比，淨增加137家。

全家表示，今年3月時序入春，天氣漸熱，季節指數型的商品銷售同步上揚。今年冰品採線上線下渠道分進合擊策略，導入超過30款國際進口話題新品，輔以聯促活動，成長超過一成。春天必吃的抹茶系輕食點心，從霜淇淋、甜點、麵包、鬆餅到拿鐵、酷繽沙，皆帶動相關品類交出銷售佳績。

鮮食成長力道尤其強勁，年增15%，蓄積20年甜點製作經驗，於今年3月推出的甜點新品牌minimore，由「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」三大明星商品領軍，推出逾10款高人氣甜點，目前甜點營收近4億元，目標是創造出翻倍成長的亮眼成績。

全家去年成長最高的鮮食為甜點，幅度高達四成，和一般鮮食不到15-20%相比，頗具有成長潛力，全家也是唯一擁有自營甜點專業產線的超商，目前工廠主要在屏榮生產為主。

全家也指出，該月與網紅金針菇和台酒聯名策略持續奏效，推出多款道地韓式風味鮮食與明星酒品入料鮮食，帶動輕食、麵食、烘培等品類成長顯著。

全家 人氣甜點 營收

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