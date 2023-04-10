首季A辦租金續揚 仲量聯行：綠建築帶動租金溢價

仲量聯行今（10）日發布2023年第1季商用不動產報告，首季台北市A辦空置率，較上一季微幅上升了0.1個百分點，來到2.7%，不過仍維持在3%以內的偏低水準，租金方面，持續穩定上揚，A辦平均月租金來到每坪2,981元，較去年同期成長了2%。

仲量聯行指出，目前台灣經濟環境持續面臨多重挑戰，如央行持續升息、出口疲弱、終端需求減弱等因素影響，可以觀察到許多企業延長了決策辦公室升級或搬遷的討論，進而使辦公量體的去化速度放緩。

在ESG減碳議題已成顯學的時代下，綠色指標已經成為市場期待新供給所要具備的標配項目，因此符合綠建築認證的新大樓將成為租戶選址的重要考量之一。

仲量聯行資深協理游淑芬表示，首季北市商辦租金方面仍穩定上揚，信義區因商業聚集成熟，仍為不少外商的首選辦公區域，租金也因頂辦新租賃案成交而站穩5000元大關。

但部分大型科技業租戶因經濟環境的挑戰以及辦公型態的轉變，而有辦公面積調整的策略，另外亦有因成本控制的考量而做出辦公區位轉移的決策，尤見於從市中心往新興辦公區域移動。

另外，觀察到台北商辦擁有LEED認證的綠建築大樓租金溢價可達10~15%，部分舊大樓也透過大樓設備升級後取得綠建築認證進而推升租金。再者，房東是否有提供綠色租賃方案(綠電)也逐漸開始影響客戶選址的意願，顯示永續發展已成為全球重視的共同目標。

仲量聯行台灣執行董事趙正義表示，雖然經濟的不確定性影響了需求放緩，但今年新供給有三分之二量體為自用，意即只有三分之一的量體釋放到租賃市場，因此初步判定空置率不會急遽上升，租金亦維持穩定成長。