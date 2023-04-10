精誠推電商多通路一站管理平台「OneEC」 助攻企業銷售

精誠（6214）集團宣布推出電商多通路一站管理平台「OneEC」，以獨家專利技術提供系統自動商品控量及多通路賣場自動變量等功能，同時可整合ERP、WMS等系統，「OneEC」目前已有美妝連鎖、3C品牌代理、食品專營、寵物用品、服裝內著等品牌商導入使用，精誠表示該平台約可讓客戶創造2.5倍的營收成長。

精誠強調，電商多通路一站管理平台「OneEC」一舉解決品牌商營運團隊痛點；採SaaS訂閱制雲端服務，提供多種彈性方案供企業客戶依需求選購，大幅降低企業內部整合之成本，協助品牌商提升至少50%作業效益。

精誠資訊數據長暨「OneEC」負責人崔殷豪表示，透過多元電商平台銷售產品已經成為品牌營運商的日常，隨著不同電商平台的增加，電商營運與管理的複雜度也隨之倍增，特別是訂單彙整複雜易錯、通路上架繁瑣耗時、商品庫存量管控不易、多通路變量不夠即時、銷售數據統整不易等。

崔殷豪表示，針對這些客戶痛點，我們組成擁有豐富電商維運經驗的團隊，並根據服務產業多年的經驗，推出專為電商打造的多通路一站管理平台「OneEC」，透過營運加乘銷售的雙引擎，加速全通路零售轉型，透過跨通路顧客數據資料整合，優化企業決策，推動企業第二條成長曲線。

通路賣場可接單量往往都是透過人工維護，如遇到週末或是連假，容易遇到因無人維護而超接訂單；另外在商品庫量分配，若遇有組合商品綑綁銷售時，又再次提高人工計算的困難。透過「OneEC」一站管理彙整訂單，便可輕鬆自動計算及分配商品可銷售量，除了可託管於系統自動計算維護外，還可針對特定商品人工管理。在通路支援API串接機制下，系統可智慧偵測各通路賣場可銷售量，並根據SKU商品可出貨餘量，自動化多通路撥量，除可達到最大化接單率外，也能協助提升客單價，一年約可創造2.5倍的營收成長。