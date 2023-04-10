台灣戴姆勒亞洲商車估台灣市場將再衰退18% 但自家目標成長近一成

台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）執行長林正祐今（10）日表示，台灣商用車市場受到整體經濟放緩與品牌車輛漲價幅度大影響，今年市場將再較去年衰退15%到18%，也使得商用車市場競爭更加激烈，不過DTAT今年目標將再較去年成長8到10%，主要是DTAT去年供應短缺，有數百位客戶仍在等候交車，今年獲得原廠支緩，供應問題可望改善。

DTAT以五噸以上的商用車為主要業務，去年在台灣市場的市占率超過三成。台灣商用車市場受到整體GPD影響，去年總計22,426台，較前一年衰退20%，以目前的市場狀況，預期今年還會再衰退18%。但DTAT預期今年品牌商用車將較去年成長，主要是去年的供應短缺，今年供應改善，此外DTAT陸續推出新車款，並強化終端顧客的服務，因此對今年的銷售頗具信心。

DTAT強調，挺過 2022 年受到全球疫情影響、國際情勢動盪及原物料短缺等艱困挑戰，展望 2023 年台灣商用車市場深具信心，目標產品總銷售 (領牌數) 能較 2022 年成長 8% 至 10%，與台灣頭家及車主持續「一起運轉，深耕台灣」，共同打拼事業。

DTAT於 2017 年正式在台成立，以「一起運轉，深耕台灣」的品牌訴求出發，為擴大產品線及為顧客帶來嶄新的服務體驗，台灣戴姆勒亞洲商車於 2022 年 4 月正式宣告 Mercedes-Benz Trucks納入旗下，透過FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 兩大商用車龍頭品牌整併後，中、重車的產品線更為完整，擴大整個服務版圖，透過更多噸數的產品選擇，如長途運輸及消防救災特種車輛。

林正祐並設定2023 - 2025 年在台營運四大策略，首要是提供顧客更多優質產品及服務：產品升級及產品及時供貨，透過產品優化及升級，提供顧客享有最優質的產品體驗經驗；同時，加入車隊管理系統，有效控管車隊及相關運輸作業，提高車主日常營運的效率及利潤；提供車主整合式售後服務套組，讓車主享有更多的售後服務及體驗。

第二為引領發展永續性交通系統：旗下 FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 推出多款電動商用車，包含一般商用車、垃圾回收車等，DTAT 預告旗下首款電動車 FUSO eCanter 預計將於 2024 年第一季在台灣推出。

第三策略為品質第一：集團成立旗下相關銷售服務小組及客服，傾聽客戶意見並逐一優化及提升產品品質，以滿足顧客各項需求，致力成為顧客最強打拼後盾。

此外Mercedes-Benz Trucks 1000計畫：Mercedes-Benz Trucks 目標將於每年銷售達 1,000 台，並強化車體打造後援服務，且提供顧客採購及服務方案，規劃相關的產品教育活動，讓顧客或企業對於產品使用上更加了解及便利。