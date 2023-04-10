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廣越3月營收月增15% 總座看第2季營運逐步上揚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

廣越（4438）今（10）日公告3月單月合併營收9.05億元，月增15.29%，年減4.32%；第1季累計營收較去年同期減少11.61%，主因2022年同期營收包含2021年越南封城影響遞延的營收，使對比基期較高，且為傳統淡季所致。

展望第2季，廣越總經理吳朝筆表示，營運可望加溫，逐步上揚，目前下半年訂單仍持續開發中。今年雖受主要運動品牌客戶庫存調整影響，營運腳步較2022年稍稍放緩，集團仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單持續增長，具發展潛力；整體而言，預估美系主要運動品牌客戶庫存調節漸緩，未來訂單可望逐步回溫，集團發展仍審慎樂觀，將持續開發產品項目並優化產品組合及訂價策略，維持獲利能力，營運版圖持續擴張。

廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶的代工廠商，主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia、Helly Hansen等，代工技術及品質優良，客戶黏著度高；2022年底更正式打入 Lululemon供應鏈，除已獲該品牌平織品項的夾克外套訂單，預計2023年第2季開始出貨，針織品項的瑜珈服飾訂單已在開發中，預期未來兩年將成為廣越營運成長動能之一。

運動 營收 廣越

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