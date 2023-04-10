富旺國際召開股東常會 董座：交屋儲備量逾200億元

富旺（6219）今（10）日召開股東常會，董事長林正雄釋出營運展望，確認未來三年仍有穩定營收挹注，業績能見度已排到2026年，累計大舉推案總銷金額達201億元，營收和獲利呈現高成長無虞。

富旺去年受原物料及營造成本大幅飆漲，及各工項普遍缺工等影響，全年合併營收僅5.78億元、年減81.8%，稅後淨損9.77億元，每股稅後虧損6.35元，股東常會通過虧損撥補案。

富旺原實收資本額為15.40億元，截至111年12月31日待彌補虧損9.37億餘元。為改善財務結構、提升每股淨值，會中同時通過辦理減資彌補案，擬辦理減資6億元，減資比例38.95%，減資後實收資本額為9.40億元。

林正雄指出，富旺今年推案目標已準備5筆，可售金額預估95億元，包括新竹「富旺華時代」、「綠園段第8期」與「綠園段第9期」，以及「台中忠明南路VS向上路」、「彰化鹿港新案2671」等建案，以穩健布局自住市場為首任。

為避免受房市景氣循環影響獲利，富旺一年多前早已轉型綜合開發商，並提高只租不售收益性不動產，以提供永續經營長期穩定成長的動能。

看好軌道經濟及高鐵購物娛樂城利多，富旺台中烏日「高鐵複合式商場」已取得建照，預計第3季動工、明年中開幕營運，結合餐飲、服飾、休閒娛樂等，初估每年可貢獻約0.53億元營收，將助攻富旺維持穩定的獲利與配息，為營運成長添活水。

林正雄表示，富旺作為上市櫃建商品牌，應肩負起企業社會責任，公司長期深耕全台房市，今年升級品牌概念邁往「ESG建築」，將產品優化並結合自然環境、提升社區整體營造、大量採用節能建材設備、導入國際團隊設計元素等，以期創造建案競爭優勢。

展望今年，預計有新竹「站前富時代」、「讚時代」、「悅時代」、苗栗「協奏曲」、台中「心海城」、雲林「幸福好好」及「雲科莊園」共七個建案完銷完工，總銷超過37億元，下半年進入交屋期，新案認列入帳高峰，整體營運與獲利表現可望有跳躍性成長。

法人則估，富旺今年合併營收逼近40億元，轉虧為盈，每股純益有望站上3元以上。