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東南亞旅遊正夯！Klook攜手泰國旅遊局展開跨市場推廣

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
參加Klook曼谷經典景點一日遊，能乘渡船過河，還能途經壯觀的鄭王廟。Klook提供
參加Klook曼谷經典景點一日遊，能乘渡船過河，還能途經壯觀的鄭王廟。Klook提供

出國旅遊逐漸回復到疫情前的常態，東南亞更成了日本以外台灣旅客的熱門選擇之一；根據觀光局統計，2023年起每月出境人數突破60萬人次，約為2019年的一半，其中有九成皆在亞太區旅遊，東南亞包括泰國越南等地，更成了日本以外台灣旅客熱門選擇。

為持續帶動亞洲目的地旅遊復甦，以及將迎來潑水節等旅遊旺季，全球領先旅遊和體驗平台Klook宣布與泰國旅遊局簽訂合作協議，攜手展開大型跨市場推廣，覆蓋台灣、新加坡、香港、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、印度等七個市場，為千禧世代的自由行旅客帶來最道地的泰式體驗。

泰國2023年第一季入境旅客預估將達600萬人次，作為全球最受歡迎的前三大旅遊目的地之一，前往泰國旅遊的旅客在體驗商品上的平均花費較疫情前增加了30％，顯示訪泰的旅客願意為了尋求在地和有意義的體驗支付更多費用。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）表示：「我們在泰國這個重要且關鍵的的目的地市場取得了優異的成績，連續三季業績皆呈現翻倍增長，展現出旅遊的重要性以及對泰國經濟帶來的重要價值；我們很高興能成為泰國激勵外國旅客前往，並且推動獨特旅行的夥伴之一，將致力於推動上百萬旅客造訪泰國，並期待向全球旅客展示泰國的精華。」

Klook在台灣也推出曼谷 MYTH Massage 按摩體驗等泰國商品買一送一等優惠，廣受旅客喜愛的一日遊也有七五折起優惠，包括大皇宮、玉佛寺、臥佛寺、鄭王廟等曼谷經典景點一日遊，或是到曼谷近郊的大城一日遊，到著名的瑪哈達寺，欣賞「樹中佛首」奇景；Klook更獨家販售曼谷芭達雅景點通票，可任選二至四個超人氣景點一票通行，含最熱門曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台、曼谷賽佛瑞野生動物園等，最底享五五折起優惠，更多活動請參考頁面：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw_thailand/

除了與泰國旅遊局的合作外，Klook日前也宣布與越南大型商家夥伴太陽世界（Sun World）和珍珠樂園（VinWonders）簽訂合作協議，加速推動越南旅遊復甦；Sun World擁有多個世界級景點、主題公園和纜車，其中包括峴港爆紅的黃金佛手橋，以及全世界最高的太陽之眼摩天巨輪；VinWonders更是越南頂級旅遊集團Vingroup旗下品牌，擁有位於富國島的珍珠奇幻樂園，以及芽莊、會安等大型度假勝地；Klook將透過更多數位化方案和行銷，推動台灣、南韓、新加坡和泰國等地的自由行旅客，前往越南探索在地的美麗。

黃金佛手橋為峴港爆紅的景點之ㄧ，旅客可行走於高1,414公尺壯觀的神聖大橋之上。Klook提供
黃金佛手橋為峴港爆紅的景點之ㄧ，旅客可行走於高1,414公尺壯觀的神聖大橋之上。Klook提供
Klook獨家曼谷芭達雅景點通票，含最熱門曼谷王權Mahanakhon_SkyWalk觀景台等，最底享五五折起優惠。Klook提供
Klook獨家曼谷芭達雅景點通票，含最熱門曼谷王權Mahanakhon_SkyWalk觀景台等，最底享五五折起優惠。Klook提供

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