紐西蘭航空邀您一起夢想啟程 限時推出台北直飛紐西蘭經濟艙促銷

即將迎接後疫情真正的第一個暑假，在各種不同旅行風格與目的地當中，近年來許多接觸大自然的活動如登山、露營等更為廣受歡迎，擁有多樣化天然景點的紐西蘭簡直是不少旅客心目中的夢幻地點，從壯闊峽灣、絕美湖泊，到較少機會能看見的火山與冰川等地形，還有多元活動像是泛舟、高空彈跳能滿足戶外控的探索精神。把握此時刻，紐西蘭航空邀請大家一起「奇異飛行 夢想啟程」，限時推出台北直飛紐西蘭的經濟艙促銷，來回只要台幣25,800元起，讓旅客在欣賞世界級自然景觀之餘，盡情享受只有紐西蘭航空能夠帶來獨一無二的熱情款待及舒適自在的飛行體驗。

全民來挑戰！用你最創意回答贏得紐西蘭航空雙人經濟艙機票

除機票購買優惠之外，紐西蘭航空更邀請全民來挑戰你的創意指數，即日起至2023年5月31日中午12點前（台灣時間），只要到官網活動專頁（https://bit.ly/3KuffPo）回答兩個與到紐西蘭旅遊的相關問題，最有創意的參與者即可獲得台北-奧克蘭的雙人來回經濟艙機票，另外還限量加贈國際線單程空中沙發，今年超夢幻的行程僅一步之遙，等著旅客們用個人創意贏得今年一場絕妙的奇異之旅。

限時優惠與活動詳情

限時機票優惠：即日起至2023年4月30日（台灣時間）於紐西蘭航空官方網站購買台北直飛奧克蘭經濟艙促銷，來回票價一人台幣25,800元起；想飛得更加舒適自在，豪華經濟艙來回票價台幣56,800元起、豪華商務艙台幣88,800元起；機票使用時間為 2023 年5月9日至2023 年6月20日期間，以及2023 年7月22日至2023 年10月31日期間。

創意回答抽雙人機票：即日起至2023年5月31日中午12點前（台灣時間）至紐西蘭航空活動官網頁面 （https://bit.ly/3KuffPo）回答兩個問題並填妥基本個人資料，最有創意的參與者將可獲得台北奧克蘭來回雙人經濟艙機票，並加贈國際線單程升級至經濟艙空中沙發（空中沙發數量有限，將依實際供應作最終安排）創意回答結果將在2023年6月15日於紐西蘭航空台灣官網公佈。

（價格未含稅項及附加費用約2,400元，相關費用將隨匯率而浮動，總費用以訂票當下時間為準）