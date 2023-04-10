房市不妙？ 專家：新竹、台南晴空萬里 僅這縣市下雨

今年首季房市買氣急滑，買賣移轉棟數創五年同期新低，不過，根據馨傳不動產智庫最新房市氣象站，目前七大都會區，包括雙北，桃園、新竹、台中、台南房市都仍是晴空萬里到多雲時晴的好天氣，僅高雄市為綿綿細雨。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，房市氣象站整合各項市調資料，分析新建案與中古屋市場來客量（帶看量）、成交量、推案量（委售量），以及利空及利多消息，以簡單明瞭的標示，讓大眾快速了解各地房市概況。

房市氣象依熱絡程度分成六個級距，依序為「高溫炙熱」、「晴空萬里」、「晴時多雲」、「多雲時晴」、「綿綿細雨」、「寒冬暴雪」。

何世昌表示，根據最新市調資料，整體而言，今年Q1房市概況較去年同期差，但仍較2022年Q4回溫。其中台南和新竹縣市房市最強，目前處於晴空萬里，雙北、桃園、台中也都是晴時多雲到多雲時晴。

他表示，新竹Q1交易量雖明顯萎縮，但主要是推案少，委售量也少，買氣仍相當不錯，預期今年精華區新案成交價高位應會見到8字頭；2019年以前，大新竹蛋殼、蛋白、蛋黃新案房價是1、1、2字頭，現已成為「247」字頭。

台南房市則仍處於上升階段，目前新案每周可成交三戶以上，為全台高標。台南不只新案表現強勁、中古市場也強，目前台南蛋殼、蛋白、蛋黃新案房價大致為2、3、4字頭，蛋黃區的新案成交均價已接近5字頭。

高雄是七都唯一「下雨」的房市區，主要是去年推案爆大量，但台積電設廠暫緩，買氣急凍，導致市場明顯供過於求，目前已有部分建案讓利，後續則要看台積電設廠進度，預料短期不會快速惡化，進入「寒冬暴雪」。

台北市各區市況強弱不一，但整體較去年末明顯回溫。南港車站、展覽館站新案成交均價多已站到一坪100萬元以上，內湖因漲幅相對落後，買盤更為堅實，西湖、文德、內湖、東湖等多個區段價格持續上揚，除東湖外，其餘成交價多在9字頭以上。