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鈞興3月營收2.19億月增19.6％ 第2季步入傳統出貨旺季

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布3月合併營收2.19億元，受惠電動工具、園林工具及工業機器人領域客戶訂單出貨表現增溫，帶動3月營收月增19.6％，但年減9.9%；累計第1季合併營收5.87億元，年減12.1％。由於客戶庫存調整已於第1季順利落底，有望隨著訂單需求增溫並助力整體營運表現。

鈞興表示，第1季營運順利走出谷底，除受惠電動工具領域客戶訂單認列穩步回溫，再加上園林工具領域客戶庫存去化良好，展現強勁拉貨需求，以及近年鈞興在工業機器人領域業務銷售穩步放大等，帶動首季園林工具、工業機器人領域銷售皆同步繳出年增42.3％、44.6％成績。

以產品應用領域分布來看，2023年第1季電動工具、園林工具、工業機器人領域營收比重分別為68.94％、19.67％、3.19％，相較去年同期的76.71％、12.09％、1.93％，園林工具、工業機器人領域客戶銷售提振，創造鈞興整體營運正面挹注。

鈞興進一步表示，隨著第2季步入傳統出貨旺季，目前電動工具、園林工具、工業機器人領域客戶針對既有產品下單已陸續增溫，同時觀察主要客戶維持於旺季期間推動新款產品上市計畫不變，並推進與客戶共同開發新款產品拉貨進程。

此外，集團亦持續優化旗下中國珠海廠、越南廠最適產能調配策略，提升越南廠生產效能與開拓東南亞客戶合作契機，以及帶動未來營運良好成長動能。

展望第2季，鈞興持審慎樂觀看法。鈞興看好主要客戶訂單需求增溫、新產品出貨挹注，有助於帶動整體產能稼動率站穩一定水準之上。

加上拓展電動助力車(E-Bike)業務進展，有機會於下半年陸續發酵並貢獻營運，不僅挹注整體訂單良好能見度，並可望帶動未來營運逐季成長態勢。

工業機器人 營收

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