東陽3月合併營收 寫下2018年來6年同期單月和單季新高

東陽（1319）在3月淡月營收寫下佳績，自結合併營收21.69億元，較去年同期成長15%，第一季也表現出色，今天早盤一度衝高來到47元，後來壓到平盤46.5元區間盤整，不過，法人看好東陽在新能源車及AM市場布局今年可望業績看俏。

隨著貨櫃運輸順暢後，東陽加快腳步出貨，累計第1季的營收55.98億元，較去年同期累計成長11%，突破2018年來6年同期單月及單季合併營收新高，東陽持續整理整頓，提高市場競爭力。

東陽AM事業3月自結合併營收15.46億元，較去年同期成長15%，創同期歷史新高。前 3月自結累計合併營收39.51億元較去年同期累計成長14%，亦創2017年來7年同期新高。

東陽OEM事業3月自結合併營收6.23億，較去年同期成長15%。前3月自結累計合併營收16.47億，較去年同期累計成長5%，雙雙創2019年來5年同期新高，合併其餘小型子公司東陽OEM整體累計營收56.43億元。

法人分析車用塑零組件大廠東陽AM業務能見度高，第2季雖然也是傳統淡季，但仍可望維持高檔，而OEM業務則跟著中國大陸市場成長同步攀升，目前一汽等車廠客戶對於市場的看法仍往正向發展，以此估算，東陽Q2營收有機會較Q1再墊高，受惠於稼動率提升，加上原物料回穩，看好東陽今年業外收益雖估較去年減少，在本業獲利提升下，整體獲利表現仍有機會超越去年。