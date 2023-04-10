美喆-KY3月營收較上月回升 惟首季年減近五成
美喆-KY（8466）今（10）日公布3月合併營收達2.29億元，受惠外銷代工業務客戶急單需求，帶動3月營收呈現月增86％，不過，受國際景氣影響，年減41.81％。累計第1季合併營收為5.22億元，較去年同期減少48％。
美喆-KY表示，景氣落底後，出現回溫跡象，加上集團不斷擴大全球業務接單，使北美、歐洲地區拉貨力道回升，推升3月營收重新站回2億元水準。另一方面，美喆-KY旗下具有循環經濟概念的PP環保地磚、稻殼SPC石塑地磚等創新差異化產品，隨著美洲地板建材市場對於綠色環保意識提升，吸引北美地區品牌商、區域經銷商洽談合作機會，有助於提升整體北美地區在手訂單能見度優於以往表現。
美喆-KY指出，第1季在營運落底的同時，反應在營收上的表現是有逐步回溫的現象，此外，憑藉集團擁有優異研發設計能力、以及具備FloorScore®、GREENGUARD等多項全球國際專業認證之優勢，除開發多樣化LVT、SPC產品面料與花色選擇性，提升整體產品競爭力，更有助於透過與客戶共同開發、設計新款石塑地磚產品，進一步深化雙方的合作。
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