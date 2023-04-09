經濟選書／股息的吸引力 奠定存股優勢

當你觀察投資獲利的兩種方式─資本利得和股息─就會察覺到股息的特殊吸引力了。股票資本利得的潛力，會受到市場在一年內的表現很大的影響。當然，在下跌的市場中有些股票會逆勢上揚，但大部分都不會。

另一方面，通常不論大盤是漲還是跌，穩健的公司通常還是會發放股息。因此，可靠的股息就是投資人應該考慮買股票的主因。我不是說你買的每一檔個股都一定要發放股息。

但是有句話說「一鳥在手，好過二鳥在林」，也就是說，規律、可靠的股息能平衡投資組合的報酬，這是值得好好思考的。消費性產品巨擘寶僑自1891 年以來，每年都會發放股息。但寶僑的股價自1891年以來，並非每年都上漲。不過至少在下跌的那些年，寶僑的股東還是都會收到股息。所以投資人並非完全依賴資本利得來賺取獲利。

股息另一個吸引人之處，在於它會成長。醫療產品公司嬌生超過45年來持續提高股息。不論任何一年股價是高是低，股東都會收到持續增加的股息。愈來愈高的股息收入不只能抵銷通膨的影響，還能加快投資回本的速度。

下面的例子就說明了投資回本這件事。如果你在1985年初投資5,000美元買進嬌生的股票並持有直到今天，而且這些年來都將股息再拿來買進嬌生的股票，那麼現在你收到的嬌生股息會超過7,100美元。換句話說，你每年收到的股息超過你初始投資成本的100%。這就是投資配息股所帶來的力量。

雖然股息常被稱為投資人的「免費的午餐」，但這並非完全正確。股息其實不是免費送給股東的錢。公司發放股息給股東，就一定會影響股價。

用你自己的錢來想，就很容易理解了。如果你一直把你的現金給家人，那麼你的淨值就會縮水。對公司來說也一樣。公司發放給股東的錢，就不再是公司的資產了。這筆錢不再能用於再投資、資助公司的成長，所以股價必須向下修正，以反映公司所減少的「財富」。

當公司發放「特別股息」時，調整的幅度就會更明顯了。微軟在2004年發放給股東每股3美元的特別股息，就是一個很好的例子。除息後，微軟的股價向下調整就非常明顯。

（摘自《當代財經大師的存股課》，樂金文化出版）