經濟選書／股息的吸引力 奠定存股優勢

經濟日報／ 查爾斯．卡爾森
《當代財經大師的存股課》書封。樂金文化／出版
《當代財經大師的存股課》書封。樂金文化／出版

當你觀察投資獲利的兩種方式─資本利得和股息─就會察覺到股息的特殊吸引力了。股票資本利得的潛力，會受到市場在一年內的表現很大的影響。當然，在下跌的市場中有些股票會逆勢上揚，但大部分都不會。

另一方面，通常不論大盤是漲還是跌，穩健的公司通常還是會發放股息。因此，可靠的股息就是投資人應該考慮買股票的主因。我不是說你買的每一檔個股都一定要發放股息。

但是有句話說「一鳥在手，好過二鳥在林」，也就是說，規律、可靠的股息能平衡投資組合的報酬，這是值得好好思考的。消費性產品巨擘寶僑自1891 年以來，每年都會發放股息。但寶僑的股價自1891年以來，並非每年都上漲。不過至少在下跌的那些年，寶僑的股東還是都會收到股息。所以投資人並非完全依賴資本利得來賺取獲利。

股息另一個吸引人之處，在於它會成長。醫療產品公司嬌生超過45年來持續提高股息。不論任何一年股價是高是低，股東都會收到持續增加的股息。愈來愈高的股息收入不只能抵銷通膨的影響，還能加快投資回本的速度。

下面的例子就說明了投資回本這件事。如果你在1985年初投資5,000美元買進嬌生的股票並持有直到今天，而且這些年來都將股息再拿來買進嬌生的股票，那麼現在你收到的嬌生股息會超過7,100美元。換句話說，你每年收到的股息超過你初始投資成本的100%。這就是投資配息股所帶來的力量。

雖然股息常被稱為投資人的「免費的午餐」，但這並非完全正確。股息其實不是免費送給股東的錢。公司發放股息給股東，就一定會影響股價。

用你自己的錢來想，就很容易理解了。如果你一直把你的現金給家人，那麼你的淨值就會縮水。對公司來說也一樣。公司發放給股東的錢，就不再是公司的資產了。這筆錢不再能用於再投資、資助公司的成長，所以股價必須向下修正，以反映公司所減少的「財富」。

當公司發放「特別股息」時，調整的幅度就會更明顯了。微軟在2004年發放給股東每股3美元的特別股息，就是一個很好的例子。除息後，微軟的股價向下調整就非常明顯。

（摘自《當代財經大師的存股課》，樂金文化出版）

高股息 股東

延伸閱讀

第一季這檔ETF漲幅逾15% 專家教戰避免賺股息賠價差

美食-KY（2723）存股10年盈利為零！她曝「85度C前景」：仍困難重重

00878別無腦定期定額存股了…會侵蝕收益！ 專家估算：配息恐降30％

存股就選高股息、殖利率標的準沒錯？ 專家：穩定配發但沒成長就代表縮水

相關新聞

經濟選書／股息的吸引力 奠定存股優勢

當你觀察投資獲利的兩種方式─資本利得和股息─就會察覺到股息的特殊吸引力了。股票資本利得的潛力，會受到市場在一年內的表現很...

智慧經營／台灣應材人資長羅淑貞 打造六感幸福職場

全球半導體顯示設備龍頭應用材料（Applied Materials）近年深耕台灣，為了全方位增強員工幸福感，台灣應材人資...

點子農場／台灣人的必修課

去聽了前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲演講，他上次造訪台灣是三年半前，這幾年台美中的關係不斷演化，讓我對他會說些什麼更...

數位行銷／中小企數位行銷 四招出擊

面對競爭激烈的市場，中小企業該如何運用數位行銷策略來取得成功呢？以下四個要點希望能夠提供一些幫助：

北捷東環段拍板 站點周遭房價起漲？房仲曝進場時機點

買房不敗定律是跟著捷運站，而台北捷運環狀線「最後一塊拼圖」東環段日前獲行政院正式核定，房仲業者統計環狀線東環段10個站點...

脫北族愛住哪？ 桃園這熱區2年吸4690人移居

桃園房價相對雙北便宜，近年吸引不少脫北族移居，其中又以重劃區多，機能佳的桃園區最受青睞。桃園區地政事務和戶政所統計區內八...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦