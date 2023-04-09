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盛弘「敏盛智醫城」5月營運 本季效益顯

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

盛弘醫藥（8403）旗下躍獅連鎖藥局業務穩定發展，加上台灣第一座智慧醫療城「敏盛智醫城」即將於5月正式營運。盛弘表示，敏盛智醫城提供高品質醫療照護服務，繼盛雲康寓後，智醫診所、躍獅智醫城藥局已自3月開始試營運，預計投資效益將於第2季開始展現。

盛弘指出，敏盛智醫城由集團旗下方鼎資訊與醫電數位共同規劃與建置，使用次世代智慧醫療資訊系統（DIGI-HIS），可提供智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，不僅就醫流程全程以APP完成，醫療資訊系統（HIS）還可串連像是血壓、脈搏等的生理數值量測設備，讓醫護人員更能掌握患者的實際狀況。

躍獅智醫城藥局則結合線上健康諮詢與營養處方，包括與 X-Foodie 合作提供低卡飲品、輕食，另外有衛教講座場地以及設備體驗區，可免費測量身體組成分析、體驗健身鏡等智慧健身器材，由藥師根據量測數據提供保健諮詢、營養補充建議。

敏盛智醫城以服務亞健康民眾為主。展望未來，期待以敏盛智醫城當作基地，與生醫新創公司、系統業者、智慧醫材等業者合作，將醫院、診所、藥局系統串接，共同研發整合型服務系統建構示範性營運平台。

盛弘醫藥2022年營收41.37億元，年增7.46%，稅後純益2.94億元，年增26.34%，創歷史新高；每股稅後純益（EPS）2.45元。

盛弘

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