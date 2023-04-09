高速路擬增快充站 充電樁BOT案招標

國內電動車數量日增，為便利車主充電，交通部高速公路局3月底再公告兩件服務區停車場充電樁建置及營運移轉（BOT）案，分別為A案的中壢、西湖、南投、東草屯、關廟服務區，以及B案的石碇、西螺、古坑、新營服務區充電樁建置營運移轉案，兩案均預定5月15日截止投件，得標業者至少可獲得八年營運權。

高公局表示，因應國內電動汽車充電需求日增，規劃以三階段方式建置高速公路15處服務區電動車快充站，串連國道充電路網，第一階段於湖口（南北站）、清水、東山、西螺（北站）服務區共設置28格充電車位提供充電服務，此案採出租土地方式招商，當時有三家業者投標，最後由中興電工得標。

第二階段預定今年第3季完成建置關西、蘇澳、泰安（南北站）、仁德（南北站）服務區充電站，共提供46格充電車位，此案同樣以出租土地方式招標，有六家業者投標，最後仍由中興電工得標，目前充電樁尚在建置中。

第三階段規畫於2024年底前完成其餘各服務區充電站（共提供86格），3月底同步公告兩案充電樁BOT案，A案的中壢、西湖、南投、東草屯、關廟服務區，每區（站）不得少於四個充電車位的充電樁設備，規劃提供充電格位總數46格，但申請人可彈性調整各區（站）格位總數為46至50格。

B案的石碇、西螺、古坑、新營服務區充電樁建置營運移轉案，考量各區（站）基本服務需求，每區（站）同樣不得少於四格充電車位的充電樁設備，規劃提供格位總數為40格，但申請人可彈性調整各區（站）格位總數為40至46格。

高公局說，依據各站提供停車格位需求建置充電設備，兩案充電設備輸出功率需為200kW以上充電樁，至少一座CCS1規格充電設備，並依市場需求增設其他規格（如TPC、CCS2或CHAdeMO）。營運期間並得視實際服務需求提升充電設備輸出功率，以增進服務效能，充電費用要求不得高於市面充電價。