畫作熱炒…買他就對了

香港蘇富比2022年拍賣一代大師張大千作品「仿王希孟千里江山圖」以3.7億港元（約新台幣14.3億元）成交，刷新張大千的世界紀錄；今年蘇富比再創張大千佳績，拍出史上第三高價作品，拍賣市場儼然逐步形成「張大千熱」。

拍賣專家帝圖藝術拍賣副總經理劉家蓉指出，雖然張大千去年創下新紀錄，「但仍是被低估」，因為張大千的作品就像權值股具有流動性。

由於張大千與西方畢卡索都是近代繪畫肇始者，很多人會把張大千跟畢卡索做比較，相較畢卡索單件作品貴的要拍賣1億美元，但張大千只有1億人民幣，未來應會跟隨歐美成熟市場，愈來愈能創下新高價，「所以現在市場，都會說買他（張大千）就對了。」

劉家蓉說，中國市場仍是成長期，中國藝術家市值快速成長，張大千是中國書畫龍頭，低基期享有高增值空間，只要張大千好的精品，都可以到2億港元，還是遠低於畢卡索。

她認為，張大千是在1949年渡海而來的書畫大師，晚年在台灣創作，所以台灣有很多張大千的「生貨（第一次現身拍場的作品）」，加上政府去年推出分離課稅政策，擁有好作品的藏家以前會送拍大陸、美國，現在他們更願意在台灣拍賣。

據悉，張大千最著名收藏家為廣達董事長林百里。